شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز هشدار داد تداوم حملات موشکی و پهپادی نیروهای یمنی، هزینه دفاع هوایی عربستان را افزایش داده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس نیوز در گزارشی تحلیلی اعلام کرد تداوم حملات نیرو‌های یمنی، هزینه دفاع هوایی عربستان را افزایش داده و نگرانی‌هایی درباره ذخایر موشک‌های رهگیر این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش این شبکه، عربستان با وجود هزینه نظامی حدود ۸۳ میلیارد دلاری در سال گذشته، همچنان با چالش مقابله با حملات موشکی و پهپادی روبه‌روست. این رقم بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) اعلام شده است.

الیزابت دنت، پژوهشگر مؤسسه سیاست خاور نزدیک واشنگتن، به سی‌بی‌اس نیوز گفت رهگیری تمام حملات هوایی امکان‌پذیر نیست و نفوذ موشک‌ها به سامانه‌های پدافندی حساس می‌تواند شکست مهمی برای ریاض محسوب شود.

همچنین آلیسون مینور، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، استفاده هم‌زمان از پهپاد‌ها و موشک‌های کروز و بالستیک را از جمله تاکتیک‌هایی دانست که نیرو‌های یمنی برای عبور از سامانه‌های دفاعی چندلایه به کار می‌گیرند.

این گزارش با اشاره به هزینه بالای موشک‌های رهگیر پاتریوت و افزایش تقاضای جهانی برای این تسلیحات، درباره احتمال کاهش ذخایر دفاعی عربستان ابراز نگرانی کرد. با این حال، جزئیات مستقلی درباره میزان ذخایر فعلی این کشور ارائه نشد.

توماس جونو، پژوهشگر چتم‌هاوس، نیز حفاظت از زیرساخت‌های گسترده عربستان در برابر حملات هدفمند را دشوار دانست.

به نوشته سی‌بی‌اس نیوز، ریاض برای تقویت توان دفاعی خود به دنبال گسترش همکاری با کشور‌هایی از جمله پاکستان و ترکیه و دریافت حمایت‌های هوایی و دریایی از برخی کشور‌های اروپایی است. این ارزیابی‌ها و ادعا‌های مطرح‌شده درباره میزان اثربخشی حملات و وضعیت پدافند عربستان، به نقل از کارشناسان و منابع این گزارش بیان شده‌اند و مستقلاً تأیید نشده‌اند.

منبع: سی بی اس

برچسب ها: حمله یمن به عربستان ، سیستم پاتریوت
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