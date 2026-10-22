رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم مخل نظام ارزی کشور در ارومیه با بیش از یک میلیون و دویست هزار یورو عدم رفع تعهد ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علینژاد رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی  گفت: متهم پ_ب برابر جرم اعلامی تعهدات ارزی خود به میزان یک میلیون و دویست هزار یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است. 

وی افزود، عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد متهم اصلی این پرونده با هماهنگی های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در ارومیه دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت .

علی نژاد در پایان گفت:متهم مزبور از طریق دادسرای تهران تحت تعقیب بود که با اعطای نیابت قضایی سراسری، با اقدامات موثر قضایی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس امنیت اقتصادی ، شناسایی، جلب و با دستور بازپرس دادسرای ارومیه به دادسرای تهران اعزام شد. 

برچسب ها: مخل ارز ، دستگیری متهم
خبرهای مرتبط
کشف برنج قاچاق در منوجان
دستگیری رسیدساز جعلی ‏در البرز
یک مقام آگاه امنیتی:
دستگیری چند تن از عوامل فتنه‌گر مخل بازار ارز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری مخل نظام ارزی کشور در ارومیه/ ۱.۲ میلیون یورو عدم رفع تعهد
آخرین اخبار
دستگیری مخل نظام ارزی کشور در ارومیه/ ۱.۲ میلیون یورو عدم رفع تعهد
الزام دستگاه‌های مسئول به تامین حقابه تالابهای آذربایجان غربی در سال آبی جدید
اجرای طرح ملی غربالگری سرطان‌های زنان در ۲۰ درصد روستاهای استان
تصادف در محور مهاباد - بوکان ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جا گذاشت
استاندارد، پل ارتباطی تولید با بازارهای جهانی + تصویر
تکمیل زنجیره آزمایشگاهی در آذربایجان‌غربی/استاندارد، پشتوانه تولید
زنگ خطر ناترازی انرژی در آذربایجان‌غربی با ورود استاندارد به حوزه «برچسب انرژی ساختمان‌ها»