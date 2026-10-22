باشگاه خبرنگاران جوان - سردار " حسین حسن پور" در تشریح دستاورد‌های اقدامات اخیر پلیس گیلان حوزه مقابله با جرایم خشن و اراذل و اوباش اظهار داشت: یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های مهم فراجا در تأمین امنیت، مقابله قاطع با ناامنی و کسانی است که با سلاح سرد و گرم در جامعه اقدام به رعب، وحشت و سلب آسایش مردم می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اجرای ۱۳ مرحله طرح ضربتی سراسری در استان افزود: در طول ۷ ماه گذشته، حدود ۱۸۰۰ نفر از اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شده‌اند و نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از افراد دارای سابقه نیز احضار و از آنان تعهد اخذ شده است. همچنین با رصد دقیق اطلاعاتی، ۱۲۱ نفر از افرادی که در فضای مجازی اقدام به قدرت‌نمایی می‌کردند، شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفت.

وی با اشاره به اقتدار پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: در سال جاری، ۲۱ نفر از اراذل و اوباشی که به صورت مسلحانه (با سلاح سرد و گرم) اقدام به درگیری و تهاجم کرده بودند، با اقدام به‌موقع و تیراندازی پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند؛ ضمن اینکه بیش از ۱۰۴۰ قبضه سلاح سرد و گرم از این افراد کشف و ضبط گردید.

سردار حسن‌پور با بیان اینکه با افزایش گشت‌های انتظامی و اطلاعاتی، شاهد کاهش ۲۱ درصدی نزاع‌های دسته‌جمعی در سطح معابر استان بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: سن برخی از افراد دستگیرشده بسیار پایین است و از خانواده‌ها و والدین محترم تقاضا داریم نظارت خود را بر رفتار فرزندان جوان خود بیشتر کنند تا شاهد چنین جرایمی نباشیم.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با قدردانی از همراهی خوب مردم با مجموعه انتظامی استان هشدار داد: اراذل و اوباش و هنجارشکنان بدانند که تمامی تحرکات آنها در پناهگاه‌ها و معابر تحت رصد کامل اطلاعاتی، فنی و عملیاتی پلیس و دستگاه قضایی قرار دارد و عزم دستگاه‌های امنیتی و قضایی در برخورد با ناامن‌کنندگان جامعه جدی و قاطع است.

شهروندان عزیز می‌توانند هرگونه تحرکات مشکوک و شرارت را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا سامانه ۱۹۷ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام قانونی صورت گیرد.