باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در حالی که مقام‌های اسرائیلی برای ازسرگیری حملات علیه ایران فشار وارد می‌کنند، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از سخنگوی کاخ سفید گزارش داد که آمریکا پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، اقدام نظامی علیه ایران انجام نخواهد داد.

این روزنامه به نقل از مقام‌های منطقه‌ای نوشت که با توجه به تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مخالفت ایران با خواسته‌های واشنگتن، این مقام‌ها خطرات ناشی از ادامه تنش‌ها را جدی ارزیابی می‌کنند.

وال‌استریت ژورنال همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای ازسرگیری حملات نظامی به خاک ایران بر واشنگتن فشار وارد می‌کند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل با استناد به اطلاعات و ارزیابی‌های اطلاعاتی خود، فهرستی از اهداف پیشنهادی برای حمله به ایران را در اختیار پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، قرار داده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که اختلاف‌نظر درباره زمان و چگونگی اقدام نظامی احتمالی علیه ایران، در کنار نگرانی‌ها از پیامد‌های تشدید تنش‌ها، همچنان یکی از محور‌های رایزنی میان واشنگتن و تل‌آویو است.

منبع: واع