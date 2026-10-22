رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در دیدار با وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر ضرورت رفع خلأ‌های پدافندی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در دیدار با مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ضمن تبریک کسب رأی اعتماد بسیار بالای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و با اشاره به اهمیت نداشتن نفس این مسئولیت‌ها، اظهار کرد: آنچه جای تبریک دارد این است که جنابعالی این شایستگی را پیدا کردید تا در این برهه حساس، خدمتگزار ملت مبعوث شده ایران اسلامی باشید.

پورخاقان با اشاره به شناسایی توطئه‌های دشمن در جنگ اخیر افزود: موشک‌هایی که دشمنان این ملت در جنگ اخیر از رزمندگان ما در نیرو‌های مسلح دریافت کردند باعث شد تا بفمهند با چه کشور قدرتمند و با چه اراده پولادینی از ایمان مردم رو‌به‌رو هستند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در ادامه با اشاره به نقاط قوت آفندی نیرو‌های مسلح در جنگ اخیر، بر رفع خلأ‌ها و تقویت توانمندی‌های پدافندی و تکیه بر فناوری‌های نوین جهت ارتقای آمادگی‌ها تاکید کرد.

پورخاقان، وزارت دفاع را عامل تولید قدرت برای نیرو‌های مسلح دانست و بر اهمیت ارتقای وضعیت معیشت و حقوق نیرو‌های مسلح و توزیع عادلانه پرداختی‌ها تاکید کرد.

این مقام عالی قضایی همچنین بر رعایت قوانین و تقویت نظارت‌ها بر صنایع وابسته و شرکت‌های دانش بنیان، تحکیم انضباط و صیانت از سلامت سازمانی در وزارت دفاع تاکید کرد.

براساس این گزارش، در این دیدار مهرداد اخلاقی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح از حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان و حمایت‌ها و همراهی‌های مجموعه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکر و قدردانی کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح همچنین در این دیدار گزارشی از نقش‌آفرینی‌های این وزارتخانه در جنگ اخیر و برنامه‌ریزی‌های آتی به حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان ارائه کرد و افزود: آنچه بر تسلیحات ما روح می‌بخشد، ایمان مردم است و وزارت دفاع با روحیه جهادی در خدمت مردم و نیرو‌های مسلح خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با ابتکاراتی که انجام شده و می‌شود، شاهد ارتقای چشمگیر در زمینه‌های آفندی و پدافندی باشیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح درباره ارتقای وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح نیز افزود: اقدامات بسیار خوبی چه در زمینه تامین مسکن و چه سایر تسهیلات انجام شده و در حال انجام است که امیدواریم آنها به زودی طعم شیرین این اقدامات را بیش از پیش بچشند.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح

برچسب ها: سازمان قضایی نیروهای مسلح ، وزیر دفاع
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