باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - همزمان با حضور دکتر آسیابی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، و با حضور محمد فتحی فرماندار سلماس، نماینده مردم در کنار مسئولین قضایی و اجرایی شهرستان زندان جدید این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

با انتقال زندان سلماس به خارج از محدوده شهری، پس از ۵۳ سال به استقرار آن در بافت شهری پایان داده شد، این یک اقدام مهم در مسیر ساماندهی محدوده شهری و فراهم‌سازی زمینه توسعه متوازن شهر سلماس است.

شایان ذکر است معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در سفر به زادگاه خود سلماس از بدو ورود به شهرستان با حضور مسئولین در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند و یاد و خاطره همسنگران شهید خود را گرامی داشتند.