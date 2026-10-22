بقائی خطاب به واشنگتن: بدعهدی خود را درمان کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که آمریکا چگونه می‌تواند زیاده‌خواهی در مذاکرات و قصور در ایفای تعهدات را به گردن «باور‌های دینی ایرانیان» بیندازد؟!

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا که «اعتقادات دینی ایرانیان» را مانع پیشبرد مذاکرات دانسته بود، نوشت: «قصور هیات‌حاکمه آمریکا در پایبندی به اصول دیپلماسی و عادت به نقض عهد و تکیه بر زور و فشار چه ربطی به «باور‌های دینی ایرانیان» دارد؟!»

بقائی افزود: «اعتقادات دینی و معنوی به‌خودی‌خود هیچ تزاحمی با عقلانیت سیاسی ندارد، همان‌طور که سکولار بودن تضمین‌کننده خردمندی و واقع‌گرایی نیست. آنچه که موجب بن‌بست در «مذاکره منطقی» می‌شود، «اعتقادات دینی ایران» نیست بلکه نتیجه الگوی مذاکراتی آمریکا است که چیزی نیست جز تقلا برای دیکته‌کردن یک‌سویه به‌جای دیپلماسی واقعی.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: «نمی‌توان مطالبه امتیاز کرد، اما از امتیازدهی خودداری کرد؛ نمی‌توان شروط خود را دیکته کرد و هیچ وقعی به منافع مشروع طرف مقابل نگذاشت و انتظار یک توافق دیرپا داشت.»

بقائی گفت: «برای ارزیابی فایده‌مندی دیپلماسی با ایران، به‌جای تفسیر‌های دلبخواهی درباره باور‌های دینی ایرانیان، باید منافع راهبردی و نگرانی‌های مشروع امنیتی ایران را درک کنید و مهمتر از همه عادت به بدعهدی و پیمان‌شکنی خودتان را درمان کنید.»

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، آمریکا
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