دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اگر جنگ ادامه یابد، ایران ابزار‌های لازم برای تداوم پاسخ‌دهی را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌و‌گو با «دراپ سایت» گفت: همه باید بدانند که اقدام علیه ایران هزینه دارد. اگر دیپلماسی بتواند این درک را ایجاد کند، ما دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم؛ اما اگر جنگ ادامه یابد، ایران ابزار‌های لازم برای تداوم پاسخ‌دهی را در اختیار دارد.

وی افزود: ما در مراحل پیشین، تمام توانمندی‌های خود را به کار نگرفتیم. متناسب با شدت جنگ، قابلیت‌های بیشتری را وارد عملیات کردیم و برای مرحله بعدی نیز آمادگی داریم.

سرلشکر رضایی ادامه داد: تداوم وضعیت کنونی پیامد‌های راهبردی به همراه خواهد داشت؛ از جمله اینکه بازار‌های انرژی تا ۳ سال آینده به آرامش نخواهند رسید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ادامه این جنگ پویایی روابط را به نفع ایران تغییر داده است، چرا که کشور‌های حاشیه خلیج فارس به سرعت در حال بازتعریف روابط خود با ایران هستند.

وی تاکید کرد: آن‌ها به این باور رسیده‌اند که ارتش ایالات متحده حتی قادر به دفاع از پایگاه‌های خود نیست؛ آن هم در حالی که همین کشور‌ها انتظار داشتند آمریکا از کشورهایشان دفاع کند.

برچسب ها: سرلشکر رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، جنگ
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