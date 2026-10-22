رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد نشست احتمالی سه‌جانبه با ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، علاوه بر بررسی مسائل بین‌المللی از جمله مناقشه اوکراین، باید موضوع خلع سلاح هسته‌ای را نیز دربرگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت نشست احتمالی سه‌جانبه او با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، باید از جمله به موضوع خلع سلاح هسته‌ای بپردازد.

خبرنگاران در پایگاه مشترک اندروز در نزدیکی واشنگتن، درباره احتمال دستیابی به توافقی برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین در چارچوب این نشست سه‌جانبه از ترامپ سؤال کردند.

ترامپ در پاسخ گفت: «نمی‌توانم به شما بگویم، چون موضوع فقط این نیست. بحث بر سر خلع سلاح هسته‌ای هم هست؛ بنابراین مسئله صرفاً به آن موضوع محدود نمی‌شود. ما گام‌های زیادی پیش رو داریم، اما فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری به آن نزدیک شده‌ایم. شما هم همان چیزی را می‌بینید که من می‌بینم.»

به گزارش خبرنگاران حاضر در گروه خبری کاخ سفید، از ترامپ همچنین درباره گام بعدی در جنگ سؤال شد، هرچند خبرنگاران مشخص نکردند منظورشان کدام درگیری است.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ گفت: «ما همچنین می‌خواهیم به جنگ پایان دهیم، اما در عین حال می‌خواهیم اوضاع به همین شکل باقی بماند، زیرا روسیه چندان درگیر نشده است؛ دست‌کم در ارتباط با ایران، میزان مشارکت این کشور بسیار محدود بوده است.»

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، خلع سلاح هسته ای
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