امیرمحمد بارانی پس از تساوی ۱۴۴ بر ۱۴۴ در فینال پاراکامپوند، در تیر طلایی مغلوب نماینده چین شد و مدال نقره گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرمحمد بارانی در فینال رقابت‌های پاراکامپوند پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، پس از رقابتی نزدیک با نماینده چین به مدال نقره دست یافت.

دیدار نهایی این ماده امروز برگزار شد و بارانی برای کسب مدال طلا به مصاف ژینلیانگ آی از چین رفت. این رقابت در وقت قانونی با تساوی ۱۴۴ بر ۱۴۴ به پایان رسید، اما در تیر طلایی، کماندار چینی امتیاز ۱۰ را ثبت کرد تا قهرمان شود و نماینده ایران در جایگاه دوم قرار بگیرد.

بارانی که از چهره‌های نوظهور پاراتیروکمان ایران به شمار می‌رود، در دومین تجربه بین‌المللی خود موفق به کسب این مدال ارزشمند شد. او برای رسیدن به فینال، ابتدا در مرحله یک‌هشتم نهایی در جدالی تمام ایرانی با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۰ هادی نوری را شکست داد.

نماینده ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱۴۹ بر ۱۴۴ از سد کن سواگومیلانگ، کماندار اندونزیایی، گذشت و در نیمه‌نهایی با پیروزی برابر ژانگ یی‌چنگ از چین، جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.

برچسب ها: پاراآسیایی ، ناگویا
خبرهای مرتبط
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
پاکباز طلایی شد؛ دومین طلای ایران در پرتاب وزنه
تمرین تیم‌های ملی والیبال نشسته و بسکتبال با ویلچر
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
رستمی رکوردشکنی کرد؛ نقره پاراوزنه برداری سهم پرچمدار ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تراکتور ۳ - ۰ صنعت نفت/ شاگردان نکونام به رده دوم جدول رسیدند
یوونتوس ۲ - ۲ رن/ شانس با بانوی پیر یار نبود
بورنموث ۳ - ۰ میلان/ شب تلخ روسونری در دین کورت
آخرین اخبار
بورنموث ۳ - ۰ میلان/ شب تلخ روسونری در دین کورت
یوونتوس ۲ - ۲ رن/ شانس با بانوی پیر یار نبود
تراکتور ۳ - ۰ صنعت نفت/ شاگردان نکونام به رده دوم جدول رسیدند
کبک‌زن بر سکوی سوم پرتاب وزنه ایستاد؛ برنز بانوان در ناگویا
پاپی در پرتاب نیزه مردان به مدال برنز دست یافت
بازگشت سه واحد آپارتمان به باشگاه پرسپولیس پس از ۱۵ سال
پاراآسیایی ناگویا؛ پرستو حبیبی در پرتاب وزنه نقره گرفت
درخشش ضیغمی نژاد و ایزدیار با ۲ طلا و ۲ نقره در ناگویا
دوباره‌کاری طلایی و نقره‌ای ایران در فوق‌سنگین؛ امین‌زاده قهرمان ماند
صفرزاده طلایی شد؛ رکورد بازی‌های پاراآسیایی دوباره شکست
بارانی تا یک قدمی طلا پیش رفت؛ نقره ناگویا پس از جدال نفس‌گیر با چین
ایزدیار در ۴۰۰ متر آزاد به سکوی سوم رسید؛ برنز شنای ناگویا
بررسی چارچوب هوشمندسازی و بهبود بهره‌برداری از اماکن ورزشی کشور در شورای معاونین وزارت ورزش
دو مدال دیگر برای پارادوومیدانی؛ ذاکر نقره گرفت و امیری برنز
حدیدی نقره‌ای شد؛ دارابیان با اختلاف اندک از مدال بازماند
شاهی از صدرنشینی در مقدماتی تا برنز ناگویا؛ جوانمردی و احمدی هم فینالیست شدند
طلای رکوردشکن افروز و نقره پورطلایی؛ دبل ایرانی در پرتاب نیزه ناگویا
پرسپولیس به دنبال قطع نوار ناکامی اش برابر فولاد
نقش کلیدی پیام نیازمند در صدرنشینی پرسپولیس
نبرد تراکتور و صنعت نفت در روز خداحافظی بیرانوند