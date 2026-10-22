امیرمحمد بارانی پس از تساوی ۱۴۴ بر ۱۴۴ در فینال پاراکامپوند، در تیر طلایی مغلوب نماینده چین شد و مدال نقره گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرمحمد بارانی در فینال رقابت‌های پاراکامپوند پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، پس از رقابتی نزدیک با نماینده چین به مدال نقره دست یافت.

دیدار نهایی این ماده امروز برگزار شد و بارانی برای کسب مدال طلا به مصاف ژینلیانگ آی از چین رفت. این رقابت در وقت قانونی با تساوی ۱۴۴ بر ۱۴۴ به پایان رسید، اما در تیر طلایی، کماندار چینی امتیاز ۱۰ را ثبت کرد تا قهرمان شود و نماینده ایران در جایگاه دوم قرار بگیرد.

بارانی که از چهره‌های نوظهور پاراتیروکمان ایران به شمار می‌رود، در دومین تجربه بین‌المللی خود موفق به کسب این مدال ارزشمند شد. او برای رسیدن به فینال، ابتدا در مرحله یک‌هشتم نهایی در جدالی تمام ایرانی با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۴۰ هادی نوری را شکست داد.

نماینده ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱۴۹ بر ۱۴۴ از سد کن سواگومیلانگ، کماندار اندونزیایی، گذشت و در نیمه‌نهایی با پیروزی برابر ژانگ یی‌چنگ از چین، جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.