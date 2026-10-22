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فروپاشی ائتلاف نتانیاهو در رژیم صهیونیستی؛ کاهش شدید کرسی‌های حاکم و فشار اپوزیسیون برای برکناری نخست‌وزیر + فیلم

کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به کاهش کرسی‌های ائتلاف نتانیاهو از بیش از ۶۱ کرسی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۰ کرسی، از تنزل شدید موقعیت این ائتلاف و عزم جدی اپوزیسیون برای جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: موقعیت ائتلاف دولت به رهبری نتانیاهو در طی سال‌های اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است.

ائتلاف دولت که توانسته بود در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶۱ کرسی را به دست بیاورد، اکنون تعداد کرسی‌هایش به حدود ۵۰ کرسی کاهش یافته که این نشان می‌دهد در داخل سرزمین‌های اشغالی، انتقادات تندی نسبت به نتانیاهو و ائتلاف دولت در مورد اداره رژیم صهیونیستی و مدیریت جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی به راه انداخته، وجود دارد.

در طیف مقابل نیز جناح مخالف یا اپوزیسیون نتانیاهو، با اتکا به این موضوع که نتانیاهو در تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و در اداره جنگ‌ها و غلبه بر بحران‌ها ناموفق بوده، پیکان حملات خود را متوجه شخص نتانیاهو کرده‌اند؛ در واقع این دوره ظاهرا عزم خود را جدی کرده‌اند که نتانیاهو بار دیگر به قدرت نرسد.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
به‌گفته امام شهید اسرائیل وآمریکا نابود یشان نزدیک انشاالله
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