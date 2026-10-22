باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در گوشه‌گوشه محله‌های قدیمی قم، از سیرو و کاسه‌گری تا شهرک ثامن و خیابان سلامت، هنوز هم صدای اره و بوی چوب به مشام می‌رسد؛ کارگاه‌هایی که روزگاری نه‌چندان دور، رونق‌بخش بازار قم بودند و امروز نیز با وجود توسعه شهرک‌های صنعتی، همچنان فعالند.

بازار کهنه قم هنوز هم نشانه‌هایی از هنرصنعت چوب را در خود دارد؛ صنعتی دیرینه که سال‌هاست در محلات قدیمی شهر نفس می‌کشد. آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که بیش از ۳۵ درصد مصنوعات چوبی کشور در قم تولید می‌شود و بخش قابل توجهی از این تولیدات، به‌صورت اسکلت مبل راهی استان‌های دیگر مانند تهران، اصفهان و شیراز می‌شود.

اما در پس این ظرفیت عظیم، پرسشی جدی مطرح است: چرا قم با داشتن چنین توانمندی، نتوانسته است سهم شایسته‌ای از اقتصاد این صنعت را به دست آورد و ارزش افزوده آن را در استان نگه دارد؟

نبود سرمایه در گردش عاملی اصلی کاهش توان تولید

عباس گلابگیران، رئیس اتحادیه درودگران استان قم،در گفتگو با خبرنگار ما در تشریح مشکلات فعالان صنعت چوب، نبود سرمایه در گردش را یکی از موانع اصلی این حوزه برشمرد و آن را عاملی برای کاهش توان تولید و رقابت‌پذیری کارگاه‌ها دانست.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های مالی تصریح کرد: در دسترس نبودن وام‌های بانکی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و امکان توسعه و نوسازی کارگاه‌ها را کاهش داده است.

گلابگیران خاطرنشان کرد: نبود فضای نمایشگاهی مناسب در سطح استان قم نیز از دیگر مشکلاتی است که مانع معرفی و عرضه مطلوب محصولات تولیدکنندگان به بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

ظرفیت اشتغال‌زایی صنعت چوب در قم

عباس گلابگیران، رئیس اتحادیه درودگران استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت بالای اشتغال‌زایی صنعت چوب در استان اظهار داشت: این صنعت با فعالیت بیش از ۴۰۰۰ واحد صنفی، بیشترین میزان اشتغال‌زایی صنعتی استان قم را به خود اختصاص داده است.رفع موانع پیش روی صنعت چوب، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اشتغال، رونق تولید و بهره‌مندی استان از مواهب اقتصادی این هنرصنعت دیرینه شود.

واحدهای کوچک چوب قم توان استقرار در شهرک ثامن را ندارند

رئیس اتحادیه درودگران استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به ساخت شهرک ثامن از سال ۱۳۹۲ برای استقرار فعالان صنعت چوب اظهار داشت: این شهرک با هدف ساماندهی کارگاه‌های پراکنده در محلات شهری ساخته شد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های موجود تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی فعال در این حوزه، کوچک‌مقیاس هستند و سرمایه کافی برای استقرار در شهرک ثامن را ندارند و همین امر، روند انتقال آنان را با کندی مواجه کرده است.

گلابگیران خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل، لازم است تسهیلات و حمایت‌های مالی ویژه‌ای برای واحدهای کوچک در نظر گرفته شود تا آنان نیز بتوانند از زیرساخت‌های شهرک ثامن بهره‌مند شوند.

نبود راه دسترسی، استقرار در شهرک تخصصی ثامن را دشوار کرده است

عباس گلابگیران، رئیس اتحادیه درودگران استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ثامن اظهار داشت: نبود راه دسترسی مناسب، یکی از موانع اصلی در این زمینه است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: بدون راه دسترسی مناسب، انتقال مواد اولیه و محصولات به شهرک ثامن با دشواری انجام می‌شود و همین امر، استقرار واحدهای صنعتی در آن را با تردید مواجه کرده است.

گلابگیران خاطرنشان کرد: رفع مشکل راه دسترسی شهرک ثامن، نیازمند توجه ویژه مسئولان و تأمین اعتبار لازم است تا زمینه استقرار واحدهای صنعتی و رونق این شهرک فراهم شود.

تأمین نقدینگی و مواد اولیه، دغدغه اصلی فعالان صنعت چوب قم

وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، در تشریح مشکلات فعالان صنعت چوب، تأمین مواد اولیه و نقدینگی را دو چالش اساسی این حوزه برشمرد و اظهار داشت: این دو موضوع، مهم‌ترین موانع پیش روی تولیدکنندگان است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده برای رفع این چالش‌ها تصریح کرد: برنامه‌های کلانی برای تأمین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز فعالان این صنعت در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این برنامه‌ها، زمینه رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و رونق هرچه بیشتر صنعت چوب در استان قم فراهم خواهد شد.

نشان تجاری، حلقه مفقوده صنعت چوب قم

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات صنعت چوب استان اظهار داشت: مشکل اساسی این صنعت، کم‌توجهی به برندسازی و نیازهای بازار است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت برندسازی تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعت چوب باید با شناخت دقیق نیازهای بازار و توجه به برندسازی، محصولات خود را با کیفیت و هویت مشخص به بازار عرضه کنند.

وی افزود: برندسازی نه تنها به افزایش ارزش افزوده محصولات کمک می‌کند، بلکه زمینه رقابت‌پذیری تولیدات قم در بازارهای داخلی و خارجی را نیز فراهم می‌سازد.

کریمی خاطرنشان کرد: برای تأمین مواد اولیه نیز برنامه‌های امیدبخشی در سطح کلان در حال انجام است که آثار آن به‌تدریج نمایان می‌شود و انتظار می‌رود بخشی از دغدغه‌های فعالان این حوزه را برطرف کند.در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از این فعالان در نظر گرفته شده است.

با وجود چالش‌های موجود، افق پیش روی صنعت چوب قم روشن به نظر می‌رسد؛ مشوق‌های مالی ستاد تسهیل، برنامه‌های تأمین مواد اولیه و توجه به برندسازی، می‌تواند این صنعت را از سایه مشکلات خارج کند و به یکی از ستون‌های اقتصادی استان تبدیل نماید.