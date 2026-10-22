در پی وقوع ۲ حادثه رانندگی در محورهای فارس یک نفر جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۲ سانحه رانندگی در جاده های فارس یک نفر جان خود را از دست داد و ۷ نفر مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در داراب با یک فوتی و ۲ مصدوم

برخورد موتورسیکلت و پراید در محور داراب یک فوتی و ۲ مجروح به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام برخورد موتورسیکلت با پراید در محور داراب - پل اکبر آباد به سمت هشیوار - به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف، یک فوتی و ۲ مصدوم به همراه داشت، افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) منتقل کردند.

وکیل زاده بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در محور مرودشت با ۵ مصدوم

انحراف خودرو در محور مرودشت ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس همچنین اظهار کرد: با اعلام انحراف پژو پارس در محور مرودشت - ابتدای جاده زرگران به سمت رامجرد - به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، افزود: ۲ مصدوم در محل درمان شدند و ۳ مجروح دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای تکمیل درمان به بیمارستان مطهری مرودشت منتقل شدند.

وکیل زاده اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

برچسب ها: تصادف ، سانحه رانندگی ، حادثه رانندگی
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