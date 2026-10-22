رئیس بیمارستان شریعتی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنین روزانه به ۴۰۰ میلی گرم کلسیم نیازمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - احمد رضا جمشیدی رئیس بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: جنین روزانه ۴۰۰ میلی گرم کلسیم از طریق خون از مادر باردار تغذیه می‌کند و به همین دلیل مادران باید در طول بارداری لبنیات به میزان کافی مصرف کنند. 

به گفته وی مادران باردار باید به فکر تامین کلسیم مورد نیاز بدن باشد تا در آینده دچار پوکی استخوان مبتلا نشوند.

جمشیدی تاکید کرد: شیر مادر سرشار از مواد مغذی از حمله کلسیم است؛ ویتامین دی در شیر مادر نیست و به همین دلیل متخصصان قطره ویتامین دی تجویز می‌کند.

وی افزود: ورزش و تغذیه دو عامل مهم در پیشگیری از بروز بیماری‌های غیر واگیر از جمله پوکی استخوان است.

 

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برچسب ها: پوکی استخوان ، مادران باردار
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