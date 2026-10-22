باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان ایران در رقابت‌های دسته فوق‌سنگین پاراوزنه‌برداری مردان پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، با کسب مدال‌های طلا و نقره، سکوی نخست و دوم را به خود اختصاص دادند.

در چهارمین روز این رقابت‌ها که امروز پنجشنبه ۳۰ مهر در مرکز تجارت و صنعت ناگویا برگزار شد، احمد امین‌زاده و مهدی صیادی در دسته ۱۰۷+ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند و موفق شدند هر دو روی سکو قرار بگیرند.

امین‌زاده، مدافع عنوان قهرمانی این دسته، در حرکت نخست وزنه ۲۵۰ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم نیز وزنه ۲۶۰ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد. او در تلاش سوم برای مهار وزنه ۲۷۰ کیلوگرمی ناکام ماند، اما با رکورد ۲۶۰ کیلوگرم مدال طلا را به دست آورد.

مهدی صیادی نیز پس از مهار وزنه ۲۳۵ کیلوگرمی در حرکت نخست، در تلاش دوم وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را ثبت کرد. او در حرکت سوم نتوانست وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی را مهار کند و با رکورد ۲۴۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید.

در این دسته، خلیموف از ازبکستان با مهار وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی سوم شد و نماینده کره جنوبی با رکورد ۲۲۲ کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.

امین‌زاده و صیادی پیش از این نیز در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو به ترتیب مدال‌های طلا و نقره دسته فوق‌سنگین را کسب کرده بودند و با تکرار این نتیجه در ناگویا، بار دیگر قدرت خود را در این دسته به نمایش گذاشتند.