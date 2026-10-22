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 روایت مجری مطرح آمریکایی از افول آمریکا؛ منفور شدن اسرائیل و قدرت ایران در خلیج فارس + فیلم

مجری سرشناس آمریکایی، با اعلام پایان امپراتوری آمریکا و لزوم عقب‌نشینی آبرومندانه از ساختار امپراتوری، هشدار داد اسرائیل به‌دلیل جنگ با خطرات عظیم روبه‌روست، نامحبوب‌ترین کشور جهان است و شکاف‌های داخلی آن را در مسیر جنگ داخلی قرار داده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تاکر کارلسون، مجری سرشناس آمریکایی گفت: امپراتوری آمریکا، همان‌طور که تو نامیدی و متأسفانه واقعاً هم یک امپراتوری بوده، به پایان خود رسیده است. امیدوارم بتوانیم این امپراتوری را به شیوه‌ای آبرومندانه عقب بنشانیم و از ساختار امپراتوری فاصله بگیریم؛ به‌گونه‌ای که آمریکا به‌عنوان همان کشوری که من در آن بزرگ شدم، حفظ شود.

او افزود: اسرائیل نیز به دلیل این جنگ با خطرات عظیمی روبه‌روست؛ خطراتی بسیار بزرگ. اسرائیل نامحبوب‌ترین کشور جهان است. شکاف‌های داخلی بسیار جدی دارد. فکر نمی‌کنم هنوز به مرحله جنگ داخلی رسیده باشد، اما در همان مسیر حرکت می‌کند.

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۳۰ مهر ۱۴۰۵
انشاالله نابود آمریکا اسرائیل امارات متحده عربی عربستان سعودی هم خائنین نابود رسید
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