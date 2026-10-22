فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان از دستگیری ۱۵ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی و تیراندازی در بخش سوری این شهرستان خبر داد و گفت: با اقتدار پلیس، امنیت و آرامش کامل در منطقه برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ" مصطفی تیموری" در تشریح این خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی و تیراندازی در بخش سوری، بلافاصله عوامل انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی با اقتدار تمام و اقدام قاطع، ۱۵ نفر از منازعین را که بعضاً به کوه‌های اطراف متواری شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از متهمان، ۲ قبضه سلاح کلت جنگی، ۲ قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ مربوطه و تعدادی چوب، چماق و قمه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی با دستور مقام قضایی و روانه زندان شدن آنان، ضمن تقدیر و تشکر از برخورد قاطع دستگاه قضایی که موجی از رضایت‌مندی شهروندان را در پی داشته است، هشدار داد: پلیس با کسانی که بخواهند نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند و به هر نحو دست به اقدامات هنجارشکشانه بزنند، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد کرد.

منبع: پلیس لرستان