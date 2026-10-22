کارشناس هواشناسی گلستان، از ورود سامانه ناپایدار جوی به استان از ساعات بعدازظهر فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - نیکزادفر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم بود و در برخی شهر‌های گلستان، بیشینه دما به ۳۰ درجه سانتی‌گراد رسید.

کارشناس هواشناسی گلستان افزود: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا در طول روز شرایط جوی نسبتاً پایداری در استان حاکم خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر تا شب، با ورود سامانه ناپایدار، در برخی مناطق بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

نیکزادفر با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه دارد، تصریح کرد: در روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه، در برخی ساعات افزایش ابر و بارش باران در مناطق مختلف استان دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: شدت ناپایداری‌های جوی برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده است و هم‌زمان دمای هوا نیز حدود ۶ تا ۸ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش پراکنده
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