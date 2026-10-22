باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت:

مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری سال ۱۴۰۵، فردا جمعه اول آبان‌ماه به پایان می‌رسد.

وی با تأکید بر عدم تمدید این بازه زمانی تصریح کرد: این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ از همین رو به تمام داوطلبان و متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند اکیداً توصیه می‌شود در فرصت باقی‌مانده با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش، فرایند ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان نیز خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار‌های دریافتی، تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار نفر در این مرحله از پذیرش دانشجو ثبت‌نام و کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را ثبت کرده‌اند.

منبع: سازمان سنجش