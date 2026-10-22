باشگاه خبرنگاران جوان -کاظم توسلی مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان گفت: سایت حساس و عملیاتی RCAG گنو بندرعباس با تلاش متخصصان ATSEP فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و همکاری کارشناسان اعزامی از ستاد اداره کل ارتباطات و ناوبری راه‌اندازی شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان تاکید کرد: این سامانه با تکیه بر دانش فنی و تخصص نیرو‌های عملیاتی و ستادی داخل کشور و در چارچوب هماهنگی میان این مجموعه‌ها به سرانجام رسید.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی در صنعت هوانوردی افزود: پایداری سامانه‌های ارتباطی و حفظ آمادگی عملیاتی تجهیزات، از الزامات پشتیبانی از فعالیت‌های هوانوردی به شمار می‌رود و راه‌اندازی سایت RCAG گنو نیز در همین راستا، نقش زیرساخت‌های فنی و تخصص کارشناسان را در پشتیبانی از خدمات عملیاتی برجسته می‌کند.

توسلی ادامه داد: اجرای این اقدام با مشارکت نیرو‌های متخصص فرودگاه بین‌المللی بندرعباس و کارشناسان ستادی، نشان‌دهنده اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف در نگهداری و پشتیبانی از زیرساخت‌های ارتباطی هوانوردی است؛ ظرفیتی که در حفظ قابلیت اطمینان سامانه‌ها و تداوم خدمات عملیاتی اهمیت دارد.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در پشتیبانی فنی صنعت هوانوردی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان کارشناسی نیرو‌های متخصص و همکاری میان مجموعه‌های عملیاتی و ستادی، زمینه انجام اقدامات فنی موردنیاز برای حفظ آمادگی سامانه‌ها را فراهم می‌کند و راه‌اندازی سایت عملیاتی RCAG گنو بندرعباس نیز نمونه‌ای از این همکاری تخصصی در حوزه ارتباطات و ناوبری هوانوردی است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان هرمزگان افزود: تقویت زیرساخت‌های فنی و ارتباطی فرودگاه‌ها، علاوه بر اهمیت در پشتیبانی از فعالیت‌های روزمره، در حفظ آمادگی عملیاتی و استمرار ارائه خدمات هوانوردی نیز نقش دارد و استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص، یکی از عوامل مهم در پیشبرد این اقدامات به شمار می‌رود.