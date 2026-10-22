معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد حل‌وفصل بحران اوکراین و دستیابی به توافق صلح، مهم‌ترین محور روابط مسکو و واشنگتن است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که دستیابی به توافق صلح در اوکراین، مهم‌ترین محور روابط مسکو و واشنگتن است.

ریابکوف در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی نیژنی نووگورود گفت: «امروز، تمرکز روابط ما با آمریکا بر همه موضوعات مرتبط با حل‌وفصل بحران در اوکراین و پیرامون آن قرار دارد.»

در هفته‌های اخیر، روابط روسیه و آمریکا به دنبال تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو برخی تحریم‌ها علیه گازوئیل روسیه، به یکدیگر نزدیک‌تر شده است.

در همین حال، روابط ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، رو به وخامت گذاشته است؛ به‌طوری که رئیس‌جمهور آمریکا خواستار روی کار آمدن رهبری جدید در این کشور جنگ‌زده شده است.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ اوکراین ، سرگئی ریابکوف
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