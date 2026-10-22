یاد و خاطره بیش از ۲۰ روحانی و طلبه شهید حوزه علمیه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه گرگان گرامی داشته‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - در گردهمایی طلاب دهه ۶۰ حوزه‌های علمیه محسنیه، عمادیه و امام خمینی رحمت‌الله‌علیه گرگان، با عنوان حجره‌نشینان نور، منتظران حضور، یاد بیش از ۲۰ روحانی و طلبه شهید حوزه علمیه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه گرگان گرامی داشته‌شد.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام‌جمعه گرگان در این مراسم گفت: اساس کار در حوزه‌های علمیه، تحصیل، تبلیغ و از همه مهمتر، تهذیب نفس است.

وی افزود: حوزه‌های علمیه، با جامعه و مردم، پیوندی عمیق دارد.

امام جمعه گرگان گفت: برای اثرگذاری کلام و عمل، طلاب و روحانیون باید اصلاح را از خود شروع کنند.

برچسب ها: روحانی شهید ، بزرگداشت
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