باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ محسن رضایی مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد آذربایجان‌ غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر اظهار کرد: در این دوره از مسابقات بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان قرآنی کانون‌های مساجد استان در رشته‌های متنوع آوایی، هنری و کارگروهی به میزبانی شهرستان‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند که پس از ارزیابی‌های اولیه از مجموع ۳۲ تیم ثبت‌نامی ۲۵ تیم منتخب به مرحله استانی راه یافتند.

وی به تنوع و گستردگی رشته‌های هجدهمین دوره این رویداد قرآنی اشاره کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیق و ترتیل، حفظ عمومی ۱، ۳ و ۵ جزء، حفظ تخصصی ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل، اذان، دعاخوانی، مکبری، قرائت نماز، ترجمه‌خوانی، قصه‌گویی، نقاشی و خوشنویسی آیات با هم رقابت می‌کنند.

مدیر ستاد کانون‌های مساجد آذربایجان‌ غربی با تأکید بر اهمیت کار گروهی در این دوره تصریح کرد: به منظور تقویت روحیه همدلی و انسجام تیم‌ها یک اثر گروهی شامل سرود، تواشیح، نمایش یا همخوانی قرآنی اجرا می‌کنند که در مرحله کشوری این بخش الزامی بوده و ۲۰ درصد از نمره نهایی را شامل می‌شود.

رضایی با بیان اینکه مسابقات در دو رده سنی زیر ۱۸ سال متولدین ۱۳۸۷ به بعد و ۱۸ تا ۳۵ سال متولدین ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: تیم‌های حاضر در مرحله استانی از کانون‌های شاخصی همچون سلاله نبوت، حضرت معصومه(س)، آیت‌الله کاشانی، رحمت، عارف، محبان ام‌ابیها(س)، منتظران امام زمان(عج)، حنانه، خادمین زهرا(س)، غنچه‌های باغ کوثر، لیله‌القدر، نورالانوار، کمیل، شهدای روستای میاوق، حبیب‌ابن‌مظاهر، محمدرسول‌الله(ص)، سلمان فارسی، جوانان نینوا، حضرت آمنه و مدینه‌القرآن هستند.

وی در پایان با اشاره به برخی از تیم‌ها و کانون‌های منتخب در رده‌های سنی مختلف یادآور شد: در رده برادران ۱۸ تا ۳۵ سال کانون‌های غنچه‌های باغ کوثر و حضرت معصومه(س) ارومیه، در رده برادران زیر ۱۸ سال کانون‌های غنچه‌های باغ کوثر و شهدای فجر ارومیه به همراه کانون ابوتراب خوی، در رده خواهران ۱۸ تا ۳۵ سال کانون «چشهدای فجر ارومیه و در رده خواهران زیر ۱۸ سال کانون‌های غنچه‌های باغ کوثر ارومیه و علی‌بن‌ابیطالب(ع) نقده از جمله راه‌یافتگان برجسته به این مرحله به شمار می‌روند.