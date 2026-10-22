با واریز ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر به حساب مجری طرح کالابرگ الکترونیکی جمع واریزی دولت بابت اجرای این طرح در مهر امسال به ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از واریز مبلغ ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به حساب مجری طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر و خانوار‌های کم درآمد خبر داد.

به گفته وی، این مبلغ به منظور افزایش ماهانه ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر از اعضای خانوار، از مهرماه سال جاری برای ۹ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ خانوار، معادل ۲۴ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۱۵ نفر که نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری در موعد مقرر اقدام نموده‌اند اختصاص یافته است.

نوروزی همچنین یادآور شد که پیش از این، کالابرگ افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین و شارژ شده بود. با جمع واریزی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و افرادی که در طرح جدید افزایش مبلغ کالابرگ در سامانه دولت من درخواست افزایش مبلغ کالابرگ داشته‌اند مجموعأ ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از هم وطنان با دریافت ۱۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از افزایش مبلغ کالا برگ برخوردار شدند.

منبع: سازمان هدفمندی یارانه ها 

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه ها ، کالابرگ
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