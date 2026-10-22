باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن مجتهدزاده، مبلغ بین‌المللی آمریکای لاتین و استاد جهاد تبیین کشور، با تشریح ابعاد راهبردی، اعتقادی و رسانه‌ای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأکید کرد: برای فهم چرایی وقوع این جنگ باید محاسبات دشمن، وضعیت اجتماعی ایران و عملکرد مسئولان را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد. وی همچنین جنگ شناختی، تحریف روایت شهادت، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و تضعیف انسجام داخلی را از محور‌های مهم راهبرد دشمن دانست.

او با طرح این پرسش که چرا آمریکا و اسرائیل در مقطع کنونی به ایران حمله کردند، اظهار داشت: برای فهم این موضوع باید به سه مسئله اساسی پاسخ داد؛ نخست اینکه جنگ از کجا آغاز شد و چه محاسباتی به وقوع آن انجامید، دوم اینکه وضعیت کنونی دشمن، مردم و مسئولان چگونه است و سوم اینکه ادامه جنگ چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

مجتهدزاده با اشاره به طرح تهدید‌های نظامی علیه ایران در سال‌های گذشته، از جمله در دوران دولت جورج بوش و همچنین مواضع بنیامین نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران، این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود سابقه چنین تهدیدهایی، حمله نظامی در مقاطع پیشین به شکل کنونی رخ نداد.

این استاد جهاد تبیین معتقد است پاسخ به این پرسش مستلزم شناخت دقیق برداشت تصمیم‌گیران آمریکایی و اسرائیلی از وضعیت داخلی ایران، ظرفیت‌های دفاعی کشور و میزان انسجام اجتماعی است.

وی افزود: اگر دشمن در محاسبات خود درباره جامعه ایران، ساختار سیاسی کشور و نوع واکنش نیرو‌های ایرانی دچار خطا شده باشد، شناخت این خطا‌ها و اصلاح برداشت‌های نادرست از واقعیت‌های میدان، اهمیت راهبردی خواهد داشت.

مجتهدزاده با اشاره به نقش باور‌های دینی در فرهنگ مقاومت اظهار داشت: یکی از تفاوت‌های مهم در تحلیل رفتار ایران، توجه به جایگاه شهادت در فرهنگ شیعی است؛ مفهومی که نمی‌توان آن را صرفاً با معیار‌های مادی و محاسبات متعارف نظامی ارزیابی کرد.

وی با اشاره به واقعه کربلا و نقش حضرت زینب (س) در انتقال پیام عاشورا، افزود: در تاریخ اسلام، شکست ظاهری و نظامی لزوماً به معنای شکست در عرصه تاریخی و فرهنگی نیست. گاهی نحوه روایت یک واقعه و انتقال پیام آن می‌تواند برداشت عمومی از نتیجه آن را تغییر دهد.

مجتهدزاده با اشاره به شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، این رویداد را در چارچوب فرهنگ شهادت و تداوم اثرگذاری معنوی شهیدان تحلیل کرد و گفت: از منظر اعتقادی، شهادت پایان مسیر تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت انگیزه، همبستگی و استمرار یک جریان فکری منجر شود.

وی افزود: از همین رو، جهاد تبیین باید بتواند وقایع را در چارچوب تاریخی و اعتقادی خود توضیح دهد و مانع از آن شود که روایت دشمن، تنها روایت موجود از تحولات باشد.

جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد شکاف اجتماعی

مجتهدزاده در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ شناختی و رسانه‌ای را از محور‌های مهم تقابل میان ایران و دشمنانش دانست و اظهار داشت: در کنار فشار نظامی و اقتصادی، شکل‌دهی به افکار عمومی، تغییر نگرش نسل جوان و تشدید اختلاف‌های اجتماعی نیز اهمیت دارد.

وی با اشاره به تحولات اجتماعی ایران در سال‌های گذشته، از جمله اعتراضات مرتبط با موضوع حجاب، گفت: از نگاه وی، برخی جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی کوشیده‌اند اختلاف‌های فرهنگی و اجتماعی را به شکاف‌های سیاسی و زمینه‌ای برای تضعیف ساختار سیاسی کشور تبدیل کنند.

او با تأکید بر اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند شناخت دقیق و راه‌حل‌های متناسب هستند، افزود: نمی‌توان همه اختلاف‌های موجود در جامعه را صرفاً با ابزار‌های امنیتی توضیح داد؛ بلکه باید زمینه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی آنها را نیز بررسی کرد.

این مبلغ بین‌المللی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های پرمخاطب در شکل‌دهی به نگرش جوانان اظهار داشت: رقابت بر سر مرجعیت اجتماعی و رسانه‌ای، یکی از عرصه‌های مهم جهاد تبیین است.

او تأکید کرد: اگر ارتباط مؤثر میان نهاد‌های فرهنگی و نسل جوان برقرار نباشد، جریان‌های دیگر می‌توانند فضای رسانه‌ای را در اختیار بگیرند و بر برداشت‌ها و نگرش‌های اجتماعی اثر بگذارند.

مجتهدزاده در همین زمینه، بر ضرورت تقویت حضور رسانه‌ای جریان‌های فرهنگی و دینی، تولید محتوای متناسب با نیاز‌های نسل جدید و پرهیز از نگاه صرفاً تبلیغاتی به مخاطبان جوان تأکید کرد.

تاب‌آوری اجتماعی؛ مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در شرایط جنگ

این استاد جهاد تبیین با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، تاب‌آوری مردم را یکی از عوامل مؤثر در تحولات پیش رو دانست و گفت: ارزیابی وضعیت ایران در شرایط جنگی باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجتماعی، تجربه تاریخی مردم و میزان همراهی جامعه با ساختار‌های تصمیم‌گیری انجام شود.

او با بیان اینکه فشار اقتصادی می‌تواند زمینه نارضایتی و نگرانی اجتماعی را افزایش دهد، تأکید کرد: مسئولان باید مشکلات معیشتی مردم را جدی بگیرند و برای کاهش فشار‌های اقتصادی، اقدامات مؤثر و قابل ارزیابی انجام دهند.

مجتهدزاده همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از گسترش ناامیدی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ با این حال، این موضوع نباید به نادیده گرفتن مشکلات واقعی مردم یا کنار گذاشتن مطالبه‌گری عمومی منجر شود.

او در ادامه، به تحلیل‌هایی درباره نقش تحولات جنگی در تغییر رفتار اجتماعی اشاره کرد و گفت: به اعتقاد او، وقوع جنگ می‌تواند برخی محاسبات پیشین درباره میزان همراهی مردم با کشور را دگرگون کند؛ موضوعی که باید با بررسی شواهد میدانی و تحولات اجتماعی ارزیابی شود.

از تحریم اقتصادی تا جنگ زیرساختی

مجتهدزاده در ادامه سخنان خود، فشار اقتصادی را یکی از ابزار‌های اثرگذاری بر افکار عمومی دانست و با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار داشت: در برخی تحلیل‌های راهبردی، هدف از فشار اقتصادی نه لزوماً ایجاد قحطی، بلکه افزایش هزینه‌های زندگی، کوچک شدن سفره خانوار‌ها و تشدید نارضایتی اجتماعی عنوان می‌شود.

او تأکید کرد: در چنین شرایطی، توجه به معیشت مردم، کنترل آثار تورمی، تأمین کالا‌های ضروری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد.

او همچنین درباره تهدید‌های مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی ایران، از جمله شبکه برق و تأسیسات انرژی، به اهمیت پراکندگی زیرساخت‌ها و تمهیدات پدافند غیرعامل اشاره کرد.

به گفته مجتهدزاده، ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کشور باید بر اساس داده‌های فنی و کارشناسی صورت گیرد و از قضاوت‌های قطعی و بدون پشتوانه آماری پرهیز شود.

تحولات جهانی و رقابت آمریکا و چین

این مبلغ بین‌المللی در بخش دیگری از سخنان خود، جنگ علیه ایران را در چارچوب تحولات گسترده‌تر نظام بین‌الملل بررسی کرد و به رقابت راهبردی آمریکا و چین اشاره داشت.

او با تأکید بر اهمیت فناوری‌های پیشرفته، نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و عناصر کمیاب در معادلات قدرت جهانی گفت: توانایی تولید تراشه‌های پیشرفته و دسترسی به زنجیره تأمین مواد اولیه، به یکی از مؤلفه‌های مهم رقابت اقتصادی و نظامی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است.

مجتهدزاده معتقد است که فشار‌های آمریکا بر ایران را باید در کنار نگرانی‌های واشنگتن درباره تحولات آسیا، افزایش توان فناوری چین و تغییر موازنه قدرت جهانی نیز بررسی کرد.

او فزود: از منظر تحلیل راهبردی، تصمیم‌های نظامی قدرت‌های بزرگ ممکن است تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گیرند؛ از جمله رقابت اقتصادی، ملاحظات امنیتی، محدودیت منابع و نگرانی از تغییر موازنه قدرت در آینده.

او همچنین به بحث شکل‌گیری نظم نوین جهانی اشاره کرد و گفت: انتقال تدریجی برخی ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه به شرق، از موضوعات مهم در تحلیل‌های بین‌المللی است؛ هرچند تعیین جایگاه نهایی کشور‌ها در نظم آینده به مجموعه‌ای از متغیر‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فناورانه بستگی دارد.

اسرائیل و نگرانی از آینده منطقه

مجتهدزاده در ادامه، به برداشت‌های اعتقادی و تاریخی برخی جریان‌های سیاسی و مذهبی اسرائیل اشاره کرد و گفت: برای شناخت رفتار بخشی از جریان‌های حاکم در اسرائیل، باید علاوه بر ملاحظات امنیتی، به برخی باور‌های دینی و روایت‌های تاریخی مورد استناد آنان نیز توجه داشت.

او با اشاره به مباحث مربوط به معبد سوم، تحولات قدس و ایده‌های توسعه‌طلبانه در بخشی از جریان‌های سیاسی اسرائیل، تأکید کرد: بررسی این موضوعات نیازمند تفکیک میان متون دینی، تفسیر‌های مذهبی، مواضع رسمی دولت‌ها و دیدگاه‌های جریان‌های سیاسی است.

او همچنین به ایده «اسرائیل بزرگ» و برخی نقشه‌های منتسب به جریان‌های توسعه‌طلب اشاره کرد و گفت: از نگاه وی، چنین ایده‌هایی بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده منطقه و حاکمیت کشور‌های خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

تنگه هرمز و محدودیت‌های گزینه نظامی

این استاد جهاد تبیین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی اظهار داشت: جغرافیای منطقه، نزدیکی سواحل ایران به این آبراه و پیچیدگی‌های محیط عملیاتی، از عوامل مهم در محاسبات نظامی مرتبط با خلیج فارس است.

او افزود: در ارزیابی هرگونه درگیری نظامی، باید علاوه بر توان تسلیحاتی طرفین، به هزینه‌های عملیاتی، آسیب‌پذیری مسیر‌های تجاری، امنیت انرژی و پیامد‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی توجه کرد.

مجتهدزاده با اشاره به بحث توان نظامی ایران و آمریکا گفت: به اعتقاد وی، برتری فناوری یا برخورداری از تجهیزات پیشرفته به‌تنهایی تضمین‌کننده دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی نیست و هرگونه عملیات نظامی باید از منظر هزینه‌ها، محدودیت‌ها و پیامد‌های احتمالی بررسی شود.

او در عین حال، بر اهمیت شناخت دقیق توان دفاعی کشور و پرهیز از برآورد‌های غیرکارشناسی درباره نتیجه درگیری‌ها تأکید کرد.

ضرورت حمایت از مسئولان همراه با مطالبه‌گری

مجتهدزاده در بخش پایانی سخنان خود، حفظ انسجام داخلی را از الزامات مدیریت شرایط جنگی دانست و اظهار داشت: در شرایطی که کشور با تهدید خارجی مواجه است، اختلاف‌نظر‌ها و نقد عملکرد مسئولان باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به تشدید شکاف اجتماعی و تضعیف توان تصمیم‌گیری منجر نشود.

وی با تأکید بر اینکه حمایت از کشور به معنای نادیده گرفتن ضعف‌های مدیریتی نیست، گفت: مردم حق دارند درباره مسائل اقتصادی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کیفیت خدمات عمومی مطالبه‌گری کنند؛ اما این مطالبه‌گری باید با هدف اصلاح امور و افزایش کارآمدی صورت گیرد.

او با استفاده از مثال روابط خانوادگی و اجتماعی، افزود: اگر فردی در موقعیت دشوار قرار گرفته و با ضعف‌هایی روبه‌روست، راه‌حل منطقی کمک به اصلاح مشکلات اوست، نه تشدید بحران و ایجاد موانع بیشتر.

این استاد جهاد تبیین خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی، مسئولان نیز باید با شفافیت بیشتر، پاسخ‌گویی مؤثرتر و اقدامات ملموس برای حل مشکلات اقتصادی، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی همچنین بر ضرورت پرهیز از نسبت دادن همه مشکلات به عوامل خارجی یا، در نقطه مقابل، نادیده گرفتن نقش فشار‌های بیرونی تأکید کرد و گفت: تحلیل دقیق شرایط مستلزم بررسی هم‌زمان عوامل داخلی و خارجی است.

روایت‌سازی؛ عرصه‌ای مهم در تحولات جنگ

مجتهدزاده در پایان، با اشاره به اهمیت روایت‌سازی در جنگ شناختی اظهار داشت: نحوه بازنمایی رویداد‌ها در رسانه‌ها می‌تواند بر برداشت جامعه از علت وقوع جنگ، مسئولیت طرف‌ها و پیامد‌های آن اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: رسانه‌ها و فعالان فرهنگی باید میان خبر، تحلیل و ادعا تفاوت قائل شوند و با ارائه اطلاعات دقیق، مستند و قابل بررسی، امکان شناخت بهتر تحولات را برای مخاطبان فراهم کنند.

او حفظ انسجام اجتماعی، توجه به مطالبات معیشتی مردم، تقویت ارتباط با نسل جوان و افزایش شفافیت مسئولان را از جمله موضوعات مهم در مدیریت شرایط کنونی برشمرد.

این مبلغ بین‌المللی، بر اهمیت تاب‌آوری اجتماعی و شناخت واقع‌بینانه تحولات تأکید کرد و گفت: ارزیابی آینده جنگ باید بر پایه بررسی توان واقعی طرفین، هزینه‌های ادامه درگیری، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و ظرفیت جامعه ایران صورت گیرد.