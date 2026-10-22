رئیس دانشگاه ملی مهارت آذربایجان غربی از کسب رتبه نخست این مجموعه در میان تمام دانشگاههای استان با جهش ۲۵ برابری درآمدها خبر داد و گفت: در سومین رویداد ملی مهارت‌ چهار طراح بومی حائز رتبه برتر شدند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ وحید معصومی‌نیا رئیس دانشگاه ملی مهارت در تشریح ابعاد این رویداد ملی اظهار کرد: امسال سومین دوره متوالی رویداد ملی مهارت‌ با تمرکز بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و الگوسازی در حوزه مد و لباس اسلامی–ایرانی به همت این دانشگاه برگزار شد.

این برنامه حاصل فعالیت مستمر در طول تابستان با همراهی و هم‌افزایی انجمن‌های علمی دانشجویی طراحی و دوخت و طراحی و چاپ پارچه بود.

رقابت بیش از ۴۰۰ اثر در سه بخش

معصومی‌نیا با اشاره به سطح کمی و کیفی آثار ارسالی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۴۰۰ طرح در سه رده دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد از اقصی نقاط کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی داوران تخصصی در نهایت ۱۳ اثر به عنوان طرح‌های برگزیده کشوری معرفی شدند.

وی ادامه داد: نقطه قوت و وجه تمایز اساسی این دوره خروج از نمایش‌های نمادین و حرکت به سمت تجاری‌سازی بود بر همین اساس با طراحان مدل‌های برگزیده قرارداد همکاری رسمی منعقد شد تا این الگوها برای پاسخ به تقاضای بازار وارد چرخه تولید انبوه صنعتی شوند.

تفکیک آماری آثار دریافتی به تفکیک حوزه‌ها

رئیس دانشگاه ملی مهارت آذربایجان‌غربی در خصوص آمار تفکیکی آثار ثبت‌شده اظهار کرد: در بخش مانتو، عبا و چادر مجموعاً ۲۱۹ اثر که شامل ۱۳۵ اثر در رده دانشجویی، ۵۹ اثر در رده آزاد و ۲۵ اثر در رده دانش‌آموزی و در بخش لباس مجلسی و سنتی مجموعاً ۱۹۲ اثر شامل ۶۲ اثر در رده دانشجویی، ۲۸ اثر در رده دانش‌آموزی و ۲۶ اثر در رده آزاد می باشد.در بخش طراحی لباس مدارس نیز ۵۰ اثر کاربردی و متناسب با محیط‌های آموزشی به دبیرخانه رویداد ارسال شده بود.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع کل آثار ۵۰ اثر متعلق به طراحان و هنرمندان استان آذربایجان‌غربی بود که مشارکت پررنگ جامعه مهارتی استان را به نمایش گذاشت.

معصومی‌نیا با اعلام سهم چشمگیر استان در نتایج نهایی گفت: از میان ۱۳ برگزیده برتر کشور ۴ رتبه برتر به نخبگان استان آذربایجان‌غربی اختصاص یافت که سما باقرنژاد در ایده پوشاک مدارس ، نگار شهدوست در بخش لباس سنتی و مجلسی رده آزاد، فاطمه بیرام زاده در بخش مانتو، عبا و چادر رده آزاد و مهیا رضایی در بخش مانتو، عبا و چادر رده‌ دانشجویی حایز رتبه برتر شدند.

وی یادآور شد: وجود رشته‌های تخصصی طراحی مد و لباس در این مجموعه و ارتباط تنگاتنگ آموزشی با نیازهای صنعتی زمینه را برای شکوفایی این استعدادها فراهم کرده است.

کسب رتبه نخست دانشگاه ملی مهارت در میان دانشگاه‌های استان

رئیس دانشگاه ملی مهارت آذربایجان‌غربی در بخش دوم سخنان خود به ارزیابی‌های جامع استانی اشاره کرد و گفت: با پیگیری اقدامات زیرساختی، مدیریتی و ارتقای انضباط مالی این دانشگاه موفق به کسب رتبه نخست در میان تمامی دانشگاه‌های استان آذربایجان‌غربی شد.

معصومی‌نیا شاخص‌های اصلی منجر به این دستاورد را جهش چشمگیر مالی با رشد ۲۵ برابری درآمدهای اختصاصی دانشگاه و واریز کامل و شفاف آن به خزانه دولت، پدافند غیرعامل و پایداری در بحران انرژی که شامل خرید و استقرار ژنراتور دیزلی ۱۰۰ کیلوواتی به‌منظور پیشگیری از قطعی برق، استمرار بدون توقف امور آموزشی در ایام پیک مصرف، به همراه دوگانه‌سوز کردن کلیه مشعل‌های تأسیساتی، ارتقای سامانه پایش تصویری با نصب و راه‌اندازی بیش از ۴۰۰ دستگاه دوربین مداربسته در سطح تمامی دانشکده‌های وابسته در استان، بهسازی سامانه روشنایی که شامل پوشش ۱۰۰ درصدی سامانه‌های روشنایی محیطی و حذف تمام نقاط کور در محوطه‌های دانشگاه و تعاملات هم‌افزا با ارکان حاکمیتی و همکاری و هماهنگی تنگاتنگ با مقام عالی استان، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای اجرایی جهت شتاب‌بخشی به برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: رسالت محوری دانشگاه ملی مهارت تربیت نیروی کارآمد، ماهر و کارآفرین است و تلاش داریم با همگرایی آموزش عالی و صنعت سهم مؤثری در رفع دغدغه اشتغال و تولید ملی ایفا نماییم.