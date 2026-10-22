سخنگوی صنعت برق گفت: در هفته گذشته، چند مخزن با ظرفیت مناسب به ظرفیت موجود ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها اضافه شد که امکان ذخیره‌سازی بیشتر سوخت مایع را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها خبر داد و گفت: در هفته گذشته، چند مخزن با ظرفیت مناسب به ظرفیت موجود ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها اضافه شد که امکان ذخیره‌سازی بیشتر سوخت مایع را فراهم می‌کند.

او افزود: با اضافه شدن این مخزن‌ها، ۲۰۰ میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها افزوده شده است که خبر خوبی برای صنعت برق به شمار می‌رود و به عبور از دوره سرد سال با کمترین تبعات کمک می‌کند.

ذبیح‌زاده با اشاره به افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: این اقدام در کنار تخصیص مناسب گاز به نیروگاه‌ها و تکمیل مخازن سوخت مایع، نقش مهمی در افزایش آمادگی نیروگاه‌ها برای تأمین برق در زمستان خواهد داشت.

سخنگوی صنعت برق کشور تأکید کرد: تداوم تأمین مناسب سوخت نیروگاهی در طول دوره سرد سال، از الزامات عبور مطمئن از زمستان است و تمهیدات لازم در این زمینه با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری است.

برچسب ها: سوخت نیروگاهی ، وزارت نیرو
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