کارشناس هواشناسی گیلان از بارندگی، وزش باد و احتمال رعد و برق در برخی مناطق استان طی امروز و فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فروغ مومن‌پور کارشناس هواشناسی گیلان گفت: آسمان گیلان برای امروز در برخی ساعات قسمتی ابری تا ابری و مه‌آلود خواهد بود.

وی ادامه داد: برای امروز وزش باد، گاهی شدید و بارندگی در برخی نقاط به‌صورت رگباری پیش‌بینی می‌شود؛ احتمال وقوع رعد و برق نیز وجود دارد و در برخی مناطق نیز شاهد کاهش ابر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: روز جمعه نیز آسمانی نیمه‌ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد، گاهی شدید، و بارندگی در برخی نقاط پیش‌بینی شده است که بارش‌ها در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، گاهی شدت می‌گیرد؛ همچنین احتمال رعد و برق و تگرگ در سطح استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گیلان اظهار کرد: کمینه دمای ثبت‌شده در گیلان مربوط به دیلمان با ۹ درجه و بیشینه دما مربوط به املش با ۲۷ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی افزود: دمای فعلی شهر رشت ۲۷ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی هوا ۷۸ درصد است.

مومن‌پور درباره وضعیت دریای کاسپین نیز گفت: ارتفاع موج دریا برای روز پنجشنبه بین ۱۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و برای روز جمعه بین ۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود؛ بر این اساس شرایط فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات گاهی نامناسب ارزیابی شده است.

برچسب ها: رعد و برق ، هواشناسی
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