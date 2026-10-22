سخنگوی مرکز مبادله گفت: تاکنون ۱۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شده که حاصل آن معامله ۸۷۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح عملکرد حراج‌های شمش طلا از ابتدای سال جاری گفت: تاکنون ۱۸ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شده که حاصل آن معامله ۸۷۴ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۲۳.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

او با اشاره به حجم معاملات انجام‌شده در این حراج‌ها اظهار کرد: آمار تجمیعی حراج‌های شمش طلا از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که این معاملات با ارزشی بالغ بر ۲۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انجام شده است.

بالسینی در ادامه با اشاره به گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا در حراج‌های مرکز مبادله ایران افزود: فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکو‌های برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج‌ها هستند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: متقاضیان خرید شمش طلا باید در گروه‌های مجاز تعیین‌شده قرار داشته باشند و مطابق ضوابط و مقررات اعلامی مرکز مبادله در حراج‌ها شرکت کنند.

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
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