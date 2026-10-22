باشگاه خبرنگاران جوان -سردار قاسم رضایی روز پنجشنبه در آیین آغاز به کار فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت با درود به پیشگاه شهدای والامقام انقلاب اسلامی، شهدای مظلوم خطه جنوب کرمان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران اظهار کرد: توفیق حضور در میان مردم ولایت‌مدار این منطقه پس از گذشت ۲۱ سال و تجدید خاطرات حضور در سال ۱۳۸۴ حاصل شد؛ از همان سال‌ها ضرورت ورود جدی، کمک به منطقه و ایجاد یک تحول اساسی در ابعاد مختلف کاملاً احساس می‌شد و در این مسیر، مجموعه انتظامی همواره آمادگی داشت تا نقش خط‌شکن را ایفا کند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مجدانه استاندار، مسئولان استانی و سایر مدیران در جایگاه‌های حقوقی برای به ثمر نشستن این مطالبه مردمی افزود: امروز این اقدام مبارک کلید خورد تا آرامش و امنیت منطقه تثبیت شود. مجموعه انتظامی کشور همواره از مردم، برای مردم و در خدمت مردم بوده و با روحیه جهادی و انقلابی، شعار دیرینه‌ای را که در وصف ماموران وظیفه‌شناس گفته می‌شد، در میدان عمل به واقعیتی ملموس تبدیل کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها خاطرنشان کرد: جا دارد یادی کنیم از شهید بزرگوار، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در سفری که به این خطه داشتند، زمانی که همین پیشنهاد ارتقای ساختار انتظامی مطرح شد، مورد تأیید و تأکید ایشان قرار گرفت و بر ضرورت این تصمیم عاقلانه صحه گذاشتند.

وی ادامه داد: این اقدام نتیجه همکاری، مدیریت و حمایت تمامی بخش‌های حاکمیتی و دلسوزان کشور بود. صحنه پرشور و استقبال کم‌نظیر صبح امروز زن و مرد، اقشار مختلف مردم، بزرگان و مسئولان در بدو ورود به فرودگاه و همچنین اجماع نظر حاضران در این جلسه، به‌روشنی نشان داد که این تصمیم تا چه اندازه مطالبه قلبی مردم و تصمیمی درست، به‌جا و عاقلانه بوده است.

سردار رضایی با اشاره به پیچیدگی‌های ساختار‌های اداری تصریح کرد: در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، افزودن حتی یک پست سازمانی مستلزم طی تشریفات و مستندات بسیار پیچیده‌ای است؛ بنابراین ارتقا و تأسیس یک فرماندهی انتظامی با تمام ابعاد ساختاری، نشان از اتخاذ یک تصمیم بزرگ، قانونی و شجاعانه دارد. این سختی‌ها و مسیر پرپیچ‌وخم پشت سر گذاشته شد تا این جایگاه سازمانی شکل گیرد؛ چرا که این حق مسلم مردم بود و این مردم شایسته پاسخ به مطالبات انقلابی خود هستند.

سردار رضایی: ارتقای ساختار انتظامی جنوب کرمان پاسخی انقلابی به مطالبات دیرینه مردم است

امنیت، بسترساز شکوفایی معادن، کشاورزی و اشتغال جنوب کرمان

جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی منطقه گفت: جنوب استان کرمان دریایی از سرمایه‌هاست؛ این منطقه از ثروت غنی معادن، قطب بزرگ کشاورزی و مهم‌تر از همه، نیروی کار جوان و باانگیزه انقلابی بهره‌مند است. اقدامات انتظامی، بستر و زیرساخت لازم را فراهم می‌کند تا این ظرفیت‌ها به بهترین نحو به بار بنشیند. منطقه نیاز به واردات سرمایه بیرونی ندارد، زیرا ثروت در بطن خود این دیار وجود دارد و فراجا مسیر شکوفایی آن را باز کرده است.

وی تأکید کرد: انتظامی کشور نه‌تنها در کرمان، بلکه در امتداد بیش‌از هشت هزار و ۷۵۰ کیلومتر از مرز‌ها و گستره میهن اسلامی، این مرام را دارد که دوشادوش دولت، مجلس قانون‌گذار و انقلابی و سایر دستگاه‌ها، خادم و بسترساز آرامش مردم باشد.

سردار رضایی با اشاره به گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده در جلسات روز گذشته تصریح کرد: گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که به برکت هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌ها و از همه مهم‌تر بصیرت و فرهنگ بالای مردم فهیم جنوب کرمان، آمار جرایم در منطقه روندی کاهشی به خود گرفته است. شکل‌گیری این ساختار جدید، جهش دیگری در ارتقای شاخص‌های امنیتی، انضباط اجتماعی و آرامش خاطر خانواده‌ها رقم خواهد زد.

وی افزود: مأموران جان‌برکف انتظامی در سرما و گرما، در تعطیلات و روز‌های کاری، به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت هستند. پلیس در بطن جامعه، در بازار، در مسیر مدرسه فرزندان و در کنار مردم نفس می‌کشد و شرایط را از نزدیک لمس می‌کند؛ بنابراین این اختیارات سازمانی بستری برای ایفای هرچه بهتر وظایف جهادی است.

سردار رضایی: ارتقای ساختار انتظامی جنوب کرمان پاسخی انقلابی به مطالبات دیرینه مردم است

مشروعیت انتظامی در سایه تبعیت محض از ولایت فقیه است

جانشین فرمانده کل انتظامی، تبعیت از خط ولایت را جوهره حرکت انتظامی خواند و یادآور شد: سلسله‌مراتب فرماندهی در فراجا به طور مستقیم به مقام معظم رهبری و فقیه جامع‌الشرایط متصل است و فرمانده واقعی ما ولایت است. از همان ابتدای انقلاب، کلام ماندگار حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد»، سرلوحه مدیریت این نهاد مقدس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام نیز با اذن و تأیید مستقیم فرمانده معظم کل قوا عملیاتی شده است؛ از این رو مشروعیت و محبوبیت آن در میان مردم تثبیت شده و آغاز این حرکت را به مردم شریف استان و جنوب کرمان تبریک می‌گویم و امید دارم مایه خیر، آسایش و برکت روزافزون برای آحاد مردم و همه نهاد‌ها باشد.