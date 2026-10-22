مدیر کل هواشناسی گیلان از صدور هشدار زرد هواشناسی خبرداد و گفت : نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت تناوبی سامانه ناپایدار تا اواسط هفته آینده در گیلان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مدیر کل هواشناسی گیلان به شرایط جوی استان اشاره کردو گفت : نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت تناوبی سامانه ناپایدار تا اواسط هفته آینده در منطقه است.

مدیر کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بر این اساس و مطابق هشدار سطح زرد صادر شده تا دوشنبه، آسمان غالباً نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود، وزش باد (پاره‌ای نواحی شدید)، به‌تناوب بارندگی (گاهی رگباری و شدید، به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها)، خواهد بود، گفت : روند کاهش نسبی دما، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود .

 

لازم به ذکر است پیش بینی جوی مذکور براساس نقشه های پیش یابی امروز تهیه شده، لذا طی روزهای آتی احتمال تغییر در نقشه های هواشناسی وجود دارد، بنابراین تغییرات احتمالی در پیش بینی جوی روزهای آینده اعلام می گردد.

   منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: هواشناسی ، گیلان
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