باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیران خارجه چین و جیبوتی در دیداری در پکن، نسبت به تشدید تنش‌ها در دریای سرخ و پیامد‌های آن برای اقتصاد جهانی و امنیت منطقه هشدار دادند و تأکید کردند شاخ آفریقا نباید به عرصه رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود.

چین روز پنجشنبه درباره سرایت درگیری‌های خاورمیانه به منطقه شاخ آفریقا هشدار داد و تأکید کرد که این منطقه در شمال‌شرق آفریقا «هرگز نباید به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود».

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، اعلام کرد این موضع در دیدار وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، با عبدالکادر حسین عمر، وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی جیبوتی، که روز چهارشنبه در پکن برگزار شد، مورد توافق قرار گرفت.

به گفته مائو، دو مقام در این دیدار «درباره وضعیت شاخ آفریقا و امنیت مسیر‌های کشتیرانی در سراسر دریای سرخ، تبادل نظر عمیق داشتند».

وی افزود که دو طرف توافق کردند تشدید اخیر تنش‌ها در دریای سرخ، تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی، به‌ویژه فعالیت‌های اقتصادی کشور‌های منطقه شاخ آفریقا، ایجاد کرده و چالش‌های امنیتی از جمله دزدی دریایی و تروریسم را تشدید کرده است.

مائو با اشاره به اینکه گسترش بیشتر تنش‌های منطقه‌ای به دریای سرخ «به نفع هیچ‌کس نیست»، گفت دو طرف از «طرف‌های ذی‌ربط خواستند اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد را رعایت کنند، به هنجار‌های اساسی روابط بین‌الملل پایبند باشند و از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، از جمله گفت‌و‌گو، از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کنند».

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «هر دو طرف توافق کردند که شاخ آفریقا هرگز نباید به عرصه‌ای برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شود و درگیری‌های خاورمیانه نیز نباید به شاخ آفریقا گسترش یابد.»

مائو همچنین گفت وانگ یی و عبدالکادر حسین عمر، «برای آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب اهمیت زیادی قائل هستند و تأکید می‌کنند که حق کشتیرانی کشتی‌های تجاری همه کشورها، مطابق با حقوق بین‌الملل، باید مورد احترام قرار گیرد».

به گفته وی، دو طرف بر این باورند که کاهش تنش‌ها در خاورمیانه، «کلید حل‌وفصل چالش‌های امنیتی در شاخ آفریقا و دریای سرخ» است و بار دیگر حمایت خود را از احیای حقوق ملی مشروع ملت فلسطین اعلام کردند.

آنها همچنین تأکید کردند: «توافق آتش‌بس در غزه باید حفظ شود و تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی پایدار در این منطقه ادامه یابد.»

دو طرف در عین حال بر اجرای راه‌حل دو دولتی، مطابق با قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد، تأکید کردند.

منبع: آناتولی