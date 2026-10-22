طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های مازندران همزمان با سراسر کشور از دوم آبان‌ماه تا بیست‌ونهم دی‌ماه امسال اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در نشست بررسی روند اجرایی و الزامات طرح سراسری سرشماری زنبورعسل، گفت: طرح سراسری سرشماری زنبورستان‌های استان همزمان با سراسر کشور، از دوم آبان‌ماه تا بیست‌ونهم دی‌ماه سال جاری به اجرا درخواهد آمد و جمع‌آوری اطلاعات صحیح، جامع و به‌روز از وضعیت زنبورستان‌ها، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های آتی در راستای توسعه پایدار این صنعت، توزیع عادلانه نهاده‌ها، تخصیص خدمات حمایتی و صیانت از حقوق زنبورداران زحمتکش استان است.

او با تأکید بر ضرورت همکاری تنگاتنگ تشکل‌های تخصصی و اتحادیه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، افزود: کیفیت و دقت آمار ثبت‌شده در این سرشماری، مستقیماً بر میزان خدمات‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در سال زراعی پیش رو تأثیرگذار خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم اطلاع‌رسانی حداکثری و همه‌جانبه به زنبورداران سراسر استان تأکید کرد و از تمامی فعالان این حوزه خواست با حضور فعال و ارائه آمار‌های دقیق در بازه زمانی مشخص‌شده، در اجرای هرچه بهتر این طرح ملی مشارکت کنند.

نگهداردر پایان با تأکید بر اهمیت این طرح، افزود: سرشماری دقیق زنبورستان‌ها نه‌تنها زمینه‌ساز حمایت هدفمند از زنبورداران و توسعه پایدار صنعت زنبورداری است، بلکه با شفاف‌سازی آمار تولید و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های این صنعت، گامی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و رونق تولید در بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود.

برچسب ها: زنبورستان های عسل ، زنبور عسل
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