طرح‌های آموزشی و ورزشی با اعتبار ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شبستر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر - با حضور مسئولان استانی و شهرستانی دو مدرسه ۶ کلاسه و یک زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان شبستر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدرسه ۶ کلاسه جوانان بنی‌هاشم در روستای خواجه‌مرجان صوفیان با مشارکت خیر نیک‌اندیش کریم کاری و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی احداث شده است. این مدرسه با زیربنای ۳۵۰ مترمربع، یک‌هزار و ۳۶۰ مترمربع محوطه‌سازی و ۱۷۰ متر طول دیوارکشی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مدرسه ۶ کلاسه حاج حسن نصراللهی آزاد نیز با زیربنای ۳۵۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های آموزشی افتتاح‌ شده در شهرستان شبستر است که با هدف توسعه فضا‌های آموزشی و ارتقای امکانات تحصیلی دانش‌آموزان احداث شده است.

همچنین زمین چمن مصنوعی مدرسه سید صمد سید موسوی در شهر کافی‌الملک با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح با مشارکت خیر نیک‌اندیش آقای نصراللهی و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اجرا شده است به‌ طوری‌که ۳۰ درصد اعتبار آن را خیر و ۷۰ درصد را دولت و اداره‌کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تامین کرده‌اند.

برچسب ها: افتتاح طرح ، طرح آموزشی
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