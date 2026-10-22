رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران از فروپاشی باند ۴ هزار میلیارد ریالی کلاهبرداری ملکی در نوار ساحلی مازندران خبر داد که با طعمه «ویلای ارزان» خریداران را فریب می‌داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، باندی که با طعمه «ویلا و زمین ارزان و اقساطی» در نوار ساحلی و جنگلی استان خریداران را فریب می‌داد، شناسایی و متلاشی شد.

او افزود: سرشبکه این باند پس از دو سال متواری بودن در عملیاتی ضربتی زمین‌گیر و به شبکه‌ای بودن اقدامات خود اعتراف کرد که با هماهنگی قضایی، دو عضو دیگر باند نیز دستگیر شدند و پرونده تحت رسیدگی ویژه قرار گرفت.

سرهنگ خورشاد گفت: تاکنون ۵۰ فقره شکایت کیفری و بیش از ۴۰ فقره شکایت حقوقی ثبت شده و ارزش مالی پرونده‌ها بیش از ۴ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

او افزود: متهمان با تبلیغ در شیپور، دیوار و اینستاگرام و ارسال پیامک، مشتریان را به دفاتر املاک از پیش تعیین‌شده می‌کشاندند و ملک‌هایی را که مالکیتی بر آنها نداشتند، با بنچاق جعلی و معرفی دو نفر به‌عنوان مالک می‌فروختند و ثمن معامله نیز به صورت چک، نقدی، خودرو یا تهاتر دریافت و میان اعضای باند تقسیم می‌شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران در پایان گفت: تلاش پلیس برای دستگیری سایر اعضای شبکه ادامه دارد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، دستگیری کلاهبردار
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