رئیس جمهور با بیان اینکه روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند، گفت: ثبت و روایت این جلوه‌های ارزشمند فرصتی برای معرفی تنوع فرهنگی ایران به نسل امروز و مخاطب جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» را فرصتی مغتنم برای گردهمایی هنرمندان و ثبت این روایت‌های اصیل و متنوع دانست و تاکید کرد: این رویداد می‌تواند ضمن حمایت از استعداد‌های خلاق و تولید آثار چشم‌گیر، ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و انسانی روستا‌ها و عشایر را در قاب تصویر و زبان سینما به مخاطبان ایرانی و جهانی معرفی کند.

پزشکیان در پیامی به سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» که در استان خراسان شمالی در حال برگزاری است، از همه هنرمندان، فیلم‌سازان، عکاسان و دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی که با نگاه هنرمندانه خود به روایت زندگی و فرهنگ مردم روستا و عشایر می‌پردازند صمیمانه قدردانی کرد و افزود: امیدوارم این جشنواره گامی موثر در جهت اعتلای هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ایران و فرهنگ غنی آن به جهانیان باشد.

در متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران و فرهنگ سرزمین کهن این دیار را تنها نمی‌توان از دیوار‌ها و ایوان‌های بلند شهر‌ها دید؛ بلکه از کوچه‌باغ‌های روستایی و در دود تنور سحرگاهی، در نغمه‌هایی که از دامنه‌های زاگرس و نیز در کوچ بهاری شاهسون، بختیاری، قشقایی، جامعه عشایر کرد، ترکمن، لک و عرب و سایر ایلات نفس می‌کشد و چهار فصل پرشکوه ایران را می‌پیماید، باید به قاب نشاند و حقیقت بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین را نظاره کرد.

از این منظر، روستا و عشایر، از ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز و جلوه‌ای ارزشمند از تنوع فرهنگی این سرزمین‌اند؛ سرزمینی که در هر گوشه آن، سکونتگاه‌ها و زیست‌بوم‌های روستایی با ویژگی‌ها، آیین‌ها، آداب و رسوم و شیوه‌های زیست متفاوت، روایتگر بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران هستند. طبیعت زیبا و متنوع روستا‌ها و مناطق عشایری، همراه با زندگی و تلاش مردان و زنان این مناطق، تابلویی زنده و پویا از زندگی ایرانی است؛ بازتابی از کار و تولید، امید و همدلی، خانواده و سنت‌ها و الگو‌های زیبای فرهنگ بومی که هویت و سبک زندگی ایرانی را به تصویر می‌کشد.

ثبت و روایت این جلوه‌های ارزشمند، افزون بر پاسداشت میراث فرهنگی، فرصتی برای معرفی ایران و تنوع فرهنگی آن به نسل امروز و مخاطبان جهانی است. در این میان، سینما، فیلم و عکاسی با برخورداری از زبانی جهانی و قدرت اثرگذاری بر افکار عمومی می‌توانند روایت زندگی، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی ایرانی را از مرز‌های جغرافیایی فراتر برده و تصویری واقعی و ماندگار از ایران و مردم آن به جهانیان ارائه کنند. بنابراین، هنر می‌تواند یکی از ابزار‌های موثر دیپلماسی فرهنگی باشد؛ چرا که یک فیلم یا تصویر ماندگار گاه بیش از ده‌ها پیام و نوشته قادر است زیبایی‌های یک سرزمین، فرهنگ مردم آن و ارزش‌های انسانی مشترک میان ملت‌ها را به مخاطب منتقل کند. روایت هنرمندانه روستا و عشایر می‌تواند در مسیر صدور فرهنگ، هنر، آداب و رسوم ایرانی و تقویت شناخت و ارتباط میان ملت‌ها نقش‌آفرین باشد.

سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» فرصتی مغتنم برای گردهمایی هنرمندان و ثبت این روایت‌های اصیل و متنوع است؛ رویدادی که می‌تواند ضمن حمایت از استعداد‌های خلاق و تولید آثار چشم‌گیر، ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و انسانی روستا‌ها و عشایر را در قاب تصویر و زبان سینما به مخاطبان ایرانی و جهانی معرفی کند.

از همه هنرمندان، فیلم‌سازان، عکاسان و دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی که با نگاه هنرمندانه خود به روایت زندگی و فرهنگ مردم روستا و عشایر می‌پردازند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم این جشنواره گامی موثر در جهت اعتلای هنر، گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی شایسته ایران و فرهنگ غنی آن به جهانیان باشد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، روستا
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