فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به کارگردانی بهرنگ توفیقی تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم سریال خاطره‌انگیز «آژانس دوستی» به کارگردانی بهرنگ توفیقی به‌زودی وارد مرحله تولید می‌شود؛ مجموعه‌ای که در مسیر احیای آثار ماندگار تلویزیون، بار دیگر به قاب تصویر بازمی‌گردد.

«آژانس دوستی» یکی از مجموعه‌های خاطره‌انگیز تلویزیون است که در زمان پخش با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد. داستان این مجموعه در یک آژانس تاکسی می‌گذشت؛ جایی که ورود یک یا دو مسافر در هر قسمت، ماجرایی تازه و متفاوت را رقم می‌زد و قصه‌های متنوعی را پیش روی مخاطبان قرار می‌داد.

بازگشت این مجموعه در راستای سیاست‌های جدید مرکز سیمافیلم برای احیای آثار ماندگار تلویزیون صورت می‌گیرد؛ رویکردی که بازآفرینی خاطرات تصویری مخاطبان را دنبال می‌کند.

بر اساس کنداکتور جدید تلویزیون نیز قرار است شبکه‌ها در روز‌های زوج یک سریال و در روز‌های فرد سریالی دیگر را پخش کنند و روز‌های جمعه به مجموعه‌های هفتگی اختصاص یابد.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: آژانس دوستی ، سریال تلویزیونی
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