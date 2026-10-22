خودرو قاچاقچیان در حین قطع و حمل ۲ اصله درخت از گونه جنگلی توسکا در نهالستان چمستان توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل قلی‌نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت:در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تخریب و برداشت غیرمجاز محصولات جنگلی، در شب گذشته ۲۹ مهر، حین گشت و سرکشی از حوزه‌های استحفاظی، متهم در حال قطع و حمل دو اصله درخت از گونه جنگلی توسکا به وسیله خودرو پیکاپ در نهالستان چمستان، توسط معاونت اداره، فرمانده یگان حفاظت و نیرو‌های منابع طبیعی و آبخیزداری واحد چمستان و نیرو‌های حفاظتی نهالستان با همکاری نیروی انتظامی بخش چمستان کشف و ضبط شد.

او افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه خودرو پیکاپ توقیف ومحموله مکشوفه پس از ضبط و تنظیم صورتجلسه، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، با تأکید بر ضرورت حفاظت از رویشگاه‌های جنگلی، گفت: تبدیل و برداشت غیرمجاز درختان، حتی درختان ریشه‌کن، باید مطابق ضوابط قانونی انجام شود و هرگونه تخلف در این زمینه با جدیت پیگیری و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
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