باشگاه خبرنگاران جوان -سردار غلامرضا جلالی روز پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش مدیران پدافند غیر عامل کشور در یزد افزود: نباید برخی کاستی‌های مقطعی باعث شود که خدمت رسانی‌ها در بخش‌های مختلف نادیده گرفته شود و باید مواظبت کنیم تا همبستگی و اتحاد از هم گسسته نشود.

وی ادامه داد: دشمنان به دنبال تفرقه اندازی در جامعه هستند و حلقه و زنجیره خدمات عمومی را هدف گرفته‌اند، اما میزان دانش افزایی علمی ما در این روز‌ها معادل ۱۰ سال گذشته بوده است، چون تلاش شد تا نقیصه‌ها برطرف شود.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: دشمن دنبال این بود تا مردم را از نظام جدا کند، اما مردم مبعوث شده در گزینه جدیدی با عنوان دفاع مردم محور و غیر نظامی در کف خیابان‌ها برای دفاع از نظام و انقلاب حضور یافته و توطئه‌های دشمن را نقش برآب کردند.

جلالی ادامه داد: در شرایط جنگی هستیم و از مهم‌ترین موضوعی که همه متوجه شدند باید به آن پرداخته شود، موضوع پدافند غیرعامل در همه ابعاد است و ما مسئله مهم و اصلی اطلاعات و پدافند غیر عامل را در این زمینه در اولویت داریم.

وی افزود: باید توجه و دقت لازم را داشته باشیم، چون هر تهدیدی که توسط دشمن انجام می‌شود می‌تواند با این دو عامل مقابله می‌شود، اما به رغم اقدامات زیادی که تا کنون انجام شده، هنوز عقب ماندگی‌هایی داریم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: جنگ، لایه‌های مختلفی از کف خیابان و حضور مردم تا اقدامات زیر ساختی و خدمت رسانی دارد و اینکه برق و آب قطع نمی‌شود و یا در شرایط جنگی هیج اثری از کمبود کالا در بازار دیده نمی‌شود به دلیل اقدامات و برنامه ریزی‌های انجام شده است و خوشبختانه مایحتاج مردم در بهترین حالت تامین شده است.

جلالی ادامه داد: باید ابزار‌های دشمن را بشناسیم و در برابر آن مقابله کنیم و جنگ شناختی صحنه جنگ جدیدی است که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده است و پدافند مردم محور باید متناسب با اقدامات دشمن بازسازی شود.

وی افزود: پایداری زیر ساخت‌ها و بازار بخشی از امنیت ورفاه عمومی است و باید حتما پرداخته شود و دشمن جنگ رسانه‌ای تمام عیار را در جنگ اخیر انجام داد، چون هدف دشمن براندازی از طریق مردم بود و لذا ابزار اصلی آن رسانه است و لذا باید رسانه ملی کشور سرپا بماند.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: تعریف روایت‌ها از جنگ باید در دستور کار باشد و نباید اجازه بدهیم دشمن روایت خودش را منتقل کنید همچنین نباید در داخل کشور عده‌ای روایت دشمن را بیان کنند، چون ما در برابر بزرگ‌ترین ابر قدرت دنیا ایستادگی کردیم و پیروز شده‌ایم و باید این اقدامات و روایت‌ها ثبت و اعلام شود.