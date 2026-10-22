رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر شهید موسوی رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: درگذشت مجاهد نستوه، مرحوم سید احمد موسوی پدر شهید والامقام امیر سید عبدالرحیم موسوی رییس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح موجب تاسف و تاثر گردید.

وی افزود: این مبارز انقلابی و از بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی با صرف عمر خود در خدمت به بسط کلمه حق و عدالت و با تربیت فرزند رشیدی، چون شهید موسوی دین خود را به اسلام و ایران عزیز ادا کرد و در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) چهره در نقاب خاک کشید.

رئیس مجلس گفت: از خداوند منان برای آن فقید سعید و فرزند شهیدش غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان از آن بیت معزز صبر و اجر مسئلت دارم.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، سرلشکر موسوی
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