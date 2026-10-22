نتانیاهو گزارش فایننشال‌تایمز درباره مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز پنجشنبه گزارش روزنامه فایننشال تایمز درباره مخالفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طرح حمله نظامی اسرائیل علیه ایران را نادرست خواند.

نتانیاهو در گفت‌و‌گو با شبکه ۷ تلویزیون اسرائیل ادعا کرد: «این گزارش درست نیست. قصد ندارم وارد اصلاح این گزارش جانبدارانه شوم.»

وی مشخص نکرد که دقیقاً کدام بخش‌های این گزارش را مورد اختلاف می‌داند.

روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز روز چهارشنبه به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده بود که نیرو‌های اسرائیلی برای اجرای چند روز حملات علیه تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های انرژی و مراکز حکومتی ایران در تعطیلات آخر هفته منتهی به ۱۰ اکتبر آماده شده بودند.

بر اساس این گزارش، ترامپ با ازسرگیری درگیری‌ها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر مخالفت کرده بود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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