تیم فوتسال یگان ویژه قم در رقابت‌های سراسری کارکنان یگان‌های ویژه فراجا، با حضور ۱۶ تیم برتر، جام قهرمانی را بالای سر برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد امینی،  مسئولان برگزاری  رقابت‌های سراسری کارکنان یگان‌های ویژه فراجا، با اشاره به چگونگی برگزاری آن گفت: رقابت‌ها در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا ۴۰ تیم در هشت منطقه کشور به میدان رفتند و در ادامه، ۱۶ تیم برتر راهی مرحله نهایی شدند.در این رقابت ها تیم فوتسال یگان ویژه قم  به مقام قهرمانی رسید.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای روحیه کارکنان، تقویت توان جسمانی، افزایش هماهنگی در مأموریت‌ها و شناسایی استعدادهای برتر عنوان کرد و افزود: ورزش‌های گروهی، روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری را در کارکنان تقویت می‌کند و عملکرد آنان را در مأموریت‌های جمعی بهبود می‌بخشد.

 

برچسب ها: یگان ویژه ، اخبار ورزشی قم
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