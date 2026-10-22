جنبش انصارالله یمن اعلام کرد نیروهای عربستان سعودی یک قایق تفریحی هندی حامل ۱۴ شهروند این کشور را در نزدیکی جزیره یوکار در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش انصارالله یمن اعلام کرد نیرو‌های عربستان سعودی یک قایق تفریحی هندی حامل ۱۴ تبعه این کشور را در نزدیکی جزیره یوکار و در سواحل یمن در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند.

به گزارش رسانه‌های خبری، جنبش انصارالله یمن روز پنجشنبه اعلام کرد که نیرو‌های سعودی یک قایق تفریحی هندی را در نزدیکی جزیره یوکار، در سواحل یمن و در دریای سرخ، هدف قرار داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی این جنبش، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این قایق حامل ۱۴ شهروند هندی است و شاخه نظامی انصارالله جزئیات بیشتری را در ادامه منتشر خواهد کرد.

وی در ادامه این اقدام را «اقدامی بی‌پروا از سوی دشمن سعودی» توصیف کرد و گفت: «این اقدام، کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ را تهدید می‌کند و جامعه بین‌المللی باید مانع ادامه چنین اقدامات بی‌پروایانه‌ای از سوی دشمن سعودی شود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنش انصارالله ، کشتی
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