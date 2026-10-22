باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری در یکصد و چهل و سومین نشست «جهاد تبیین» که با موضوع «جلسه بیست‌وسوم از مبحث واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان» برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف جنگ رمضان اظهار کرد: این جنگ، علاوه بر ماهیت ترکیبی، دارای لایه‌های متعددی است که به‌تدریج آشکار می‌شوند. در ابتدا، مسئله اصلی دشمن، تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌شد؛ اما در ادامه، موضوع ایران به‌عنوان یک کشور مستقل و قدرتمند نیز در کانون تقابل قرار گرفت و اکنون برخی اظهارات و مواضع مقامات غربی، از گسترش این تقابل به سطح تمدنی حکایت دارد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به طرح موضوع تقابل تمدنی از سوی برخی مقامات آمریکایی تصریح کرد: وقتی دشمن پس از ماه‌ها درگیری، برای مقابله با ایران به دنبال همراه کردن دیگر کشورهاست و تلاش می‌کند اختلافات تاریخی را نیز به این تقابل پیوند بزند، این مسئله را می‌توان نشانه‌ای از دشواری‌های پیش روی او در دستیابی به اهدافش دانست.

کلانتری با اشاره به وجود دو رویکرد کلان در داخل کشور درباره نحوه مواجهه با جنگ جاری، گفت: یک رویکرد بر ضرورت رسیدن به تفاهم با آمریکا، حتی به هر قیمت، تأکید دارد؛ رویکردی که در برخی اظهارنظر‌های رسانه‌ای نیز مطرح شده است و در تحلیل حجت‌الاسلام کلانتری، می‌تواند به پذیرش خواسته‌های یک‌جانبه طرف مقابل و تسلیم در برابر آن منتهی شود.

او با انتقاد از این دیدگاه افزود: باید روشن شود که پذیرش چنین رویکردی چه پیامد‌هایی برای استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، ظرفیت‌های دفاعی و دستاورد‌های کشور خواهد داشت. نمی‌توان صرفاً با استناد به هزینه‌های انجام‌شده برای توسعه کشور، از ضرورت تسلیم در برابر خواسته‌های طرف مقابل سخن گفت، بی‌آنکه پیامد‌های چنین تصمیمی برای آینده ایران را بررسی کرد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) ادامه داد: در برخی تحلیل‌ها، با اشاره به زیرساخت‌های ساخته‌شده، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سد‌ها و بزرگراه‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید خطر آسیب دیدن این دستاورد‌ها را پذیرفت.

وی با اشاره به تجربه برخی کشور‌های منطقه، از جمله لیبی، عراق، سوریه و افغانستان، خاطرنشان کرد: بررسی تحولات این کشور‌ها نشان می‌دهد که تضعیف ظرفیت‌های دفاعی و از دست رفتن توان تصمیم‌گیری مستقل، لزوماً به ثبات و امنیت پایدار منجر نمی‌شود و ممکن است زمینه‌ساز استمرار بی‌ثباتی و مداخله خارجی شود.

تفاوت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با تسلیم در برابر خواسته‌های دشمن

کلانتری در ادامه با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷، اظهار کرد: گاهی از تعبیر «نوشیدن جام زهر» برای القای ضرورت تسلیم در شرایط کنونی استفاده می‌شود؛ درحالی‌که برای فهم درست این موضوع، باید شرایط تاریخی پایان جنگ تحمیلی و مفاد قطعنامه ۵۹۸ را به‌دقت بررسی کرد.

او افزود: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به معنای واگذاری همه منافع و ظرفیت‌های کشور نبود، بلکه تصمیمی در چارچوب شرایط آن زمان و با هدف تأمین مصالح نظام و کشور اتخاذ شد. جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این قطعنامه، از برخی خواسته‌های حداکثری خود صرف‌نظر کرد، اما اصل منافع ملی و ظرفیت‌های اساسی کشور را به طرف مقابل واگذار نکرد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) تأکید کرد: میان پذیرش یک قطعنامه بین‌المللی که چارچوب مشخصی دارد و تسلیم شدن در برابر خواسته‌هایی که به گفته برخی مقامات دشمن، به تضعیف یا نابودی ایران منتهی می‌شود، تفاوت اساسی وجود دارد. ازاین‌رو، نمی‌توان این دو وضعیت را یکسان دانست و از تجربه پایان جنگ تحمیلی برای توجیه پذیرش بی‌قیدوشرط خواسته‌های طرف مقابل استفاده کرد.

وی با اشاره به دیدگاه شهید سیدحسن مدرس درباره پرهیز از پذیرش ذلت، بیان کرد: در تاریخ سیاسی ایران، همواره این پرسش مطرح بوده است که اگر قرار است ملتی با فشار خارجی مواجه شود، چرا باید خود به دست خویش زمینه تحقیر و تضعیفش را فراهم کند؟ این نگاه بر ضرورت حفظ استقلال و ایستادگی در برابر تحمیل اراده بیگانگان تأکید دارد.

مقاومت؛ رویکردی مبتنی بر استقلال و حفظ دستاورد‌های انقلاب

کلانتری با تبیین رویکرد دوم در مواجهه با جنگ رمضان، گفت: در برابر دیدگاه مبتنی بر تسلیم، رویکرد مقاومت قرار دارد؛ رویکردی که بر حفظ اصول، استقلال کشور، صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و جلوگیری از بازگشت به شرایط وابستگی پیش از پیروزی انقلاب تأکید می‌کند.

او افزود: انقلاب اسلامی با هزینه‌های فراوان و تقدیم شهدا به پیروزی رسید تا کشور از سلطه خارجی خارج شود و بتواند درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرد. بنابراین، بازگشت به شرایط پیش از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، صرفاً یک تغییر سیاسی نیست، بلکه می‌تواند به معنای نادیده گرفتن آرمان‌ها، فداکاری‌ها و دستاورد‌های چند دهه گذشته باشد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های کشور تصریح کرد: بر اساس این رویکرد، مواجهه با جنگ جاری باید بر پایه افزایش قدرت ملی، حفظ استقلال و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی تنظیم شود.

پنج راهبرد اساسی برای مواجهه با جنگ رمضان

او در تشریح راهبرد‌های موردنظر خود برای مواجهه با جنگ رمضان، پنج محور اساسی را مورد تأکید قرار داد.

کلانتری نخستین راهبرد را تقویت قدرت کشور در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و شناختی دانست و گفت: همه بخش‌های کشور باید برای افزایش توانمندی‌های ملی تلاش کنند.

او با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، «وَأَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ»، بر ضرورت آمادگی و فراهم کردن ظرفیت‌هایی تأکید کرد که بتواند دشمن را از تعرض و محاسبه اشتباه بازدارد.

او دومین راهبرد را توجه به منافع اقتصادی و مادی قدرت‌های متخاصم عنوان کرد و افزود: در تحلیل مناسبات قدرت، باید نقاط آسیب‌پذیر طرف مقابل را شناخت و از ظرفیت‌های موجود برای تأثیرگذاری بر محاسبات او استفاده کرد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با اشاره به اهمیت اقتصاد در معادلات قدرت‌های جهانی، اظهار کرد: باید توجه داشت که فشار‌های ناشی از جنگ می‌تواند بر اقتصاد و زندگی روزمره جوامع مختلف تأثیر بگذارد و این مسئله در محاسبات سیاسی و تصمیم‌گیری‌های دولت‌ها مؤثر است.

او همچنین با اشاره به برخی اظهارات منتسب به مقامات اروپایی درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ، تأکید کرد که آثار اقتصادی و اجتماعی درگیری‌ها باید در تحلیل ابعاد مختلف جنگ مورد توجه قرار گیرد.

کلانتری سومین راهبرد را آمادگی برای دفاع مؤثر در زمان ضرورت دانست و گفت: اگر دشمن بر اثر محاسبات نادرست، بار دیگر دست به تجاوز بزند، کشور باید از آمادگی لازم برای پاسخ متناسب و بازدارنده برخوردار باشد.

او با تأکید بر اهمیت توان دفاعی افزود: تقویت آمادگی کشور و جلوگیری از محاسبات اشتباه دشمن، از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی به شمار می‌رود.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) چهارمین راهبرد را حفظ وحدت و انسجام ملی عنوان کرد و گفت: انسجام اجتماعی همواره یکی از عوامل مهم در عبور کشور از بحران‌ها بوده است و در شرایط جنگی نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌سازی و اختلافات غیرضروری اظهار کرد: در شرایط کنونی، نباید مسائل فرعی و اختلافات شخصی جای موضوعات اصلی کشور را بگیرد. همه جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی باید با درک حساسیت شرایط، از اقداماتی که به تضعیف همبستگی ملی منجر می‌شود، پرهیز کنند.

کلانتری پنجمین راهبرد را مقابله با آنچه ستون پنجم دشمن در داخل کشور توصیف کرد، دانست و در این زمینه به سه گروه اشاره کرد.

وی نخستین گروه را افرادی دانست که به گفته او، تحت تأثیر الگو‌های فکری غرب‌گرایانه، توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور را نادیده می‌گیرند. گروه دوم را نیز افراد و جریان‌هایی معرفی کرد که به اعتقاد وی، با طرف‌های خارجی همکاری می‌کنند و علیه منافع ملی فعالیت دارند.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در تشریح گروه سوم، بر مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی در زمینه رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: بی‌توجهی به وضعیت بازار و معیشت خانوار‌ها می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و زمینه را برای تشدید فشار‌های اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول و نهاد‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری بر روند قیمت‌ها و وضعیت بازار نظارت کنند. افزایش مستمر و بی‌ضابطه قیمت‌ها، فشار مستقیمی بر زندگی مردم وارد می‌کند و لازم است مسئولان با اقدامات مؤثر، از تشدید این مشکلات جلوگیری کنند.

ضرورت پایبندی به اصول و امید به نصرت الهی

کلانتری در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی به اصول و تقویت روحیه مقاومت، اظهار کرد: راهبرد مواجهه با جنگ رمضان باید بر ایستادگی بر اصول ایمانی، تقویت توان ملی، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و اعتماد به وعده‌های الهی استوار باشد.

او با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) درباره ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، خاطرنشان کرد: حفظ استقلال کشور و صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، مستلزم هوشیاری، آمادگی و همبستگی همه بخش‌های جامعه است.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) تأکید کرد: در شرایط کنونی، توجه هم‌زمان به قدرت دفاعی، توان اقتصادی، عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، انسجام ملی و معیشت مردم، از الزامات اساسی مواجهه با جنگ و عبور از چالش‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.