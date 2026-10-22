باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جباری، با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک در دستگاه قضایی اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توسعه عدالت هوشمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل امور قضایی مردم و کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، طرح ضمانت الکترونیک در تمامی حوزه‌های قضایی استان کردستان اجرا شده و تاکنون ۲ مورد ضمانت الکترونیک در دادسرا و محاکم سنندج به ثبت رسیده است.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان همچنین از صدور دستور به قضات ناظر زندان برای خودداری از پذیرش ضمانت‌های عادی خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین در فرآیند‌های قضایی تأکید کرد.

جباری با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری بیان کرد: این اقدام با تسریع در پذیرش وثایق، افزایش شفافیت و کاهش تأخیر‌های اداری، نقش مؤثری در صیانت از آزادی‌های مشروع و جلوگیری از تداوم بازداشت‌های غیرضروری دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه ضمانت‌های الکترونیک، گامی در مسیر هوشمندسازی فرآیند‌های دادرسی است و می‌تواند با تسهیل امور مراجعان و کاهش نیاز به مراجعات حضوری، زمینه ارائه خدمات سریع‌تر و کارآمدتر قضایی را فراهم کند.

منبع:دادگستری استان