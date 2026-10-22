رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر شهید والامقام امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیام تسلیت درگذشت مرحوم حاج سید احمد موسوی پدر شهید والا مقام امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آن مرحوم، که پس از هشت ماه تحمل داغ فرزند شهیدش به او پیوست، در تمام سال‌های عمر پربرکتش در کنار مردم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. او با تربیت فرزندی که جان خود را در راه عزت و امنیت ایران اسلامی نثار کرد، مصداق این آیه شریفه است: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ».

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت مرحوم حاج سیداحمد موسوی، پدر شهید والامقام امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب تأسف و تأثر شد.

آن مرحوم، که پس از هشت ماه تحمل داغ فرزند شهیدش به او پیوست، در تمام سال‌های عمر پربرکتش در کنار مردم و در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. او با تربیت فرزندی که جان خود را در راه عزت و امنیت ایران اسلامی نثار کرد، مصداق این آیه شریفه است: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم موسوی، مردم انقلابی قم و همه دوستداران آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، که اینک به دیدار فرزند شهیدش شتافته است، آرامش، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سرلشکر موسوی
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