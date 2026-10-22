باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی‌نژاد نمایندگان ایران در فینال رشته ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس SB ۹ به مصاف حریفانشان رفتند.

سینا ضیغمی نژاد با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار هم با زمان ۱.۱۳.۲۳ بعد از سینا قرار گرفت و مدال نقره را کسب کرد.

این دو شناگر ایران با رقبای خود از کشور‌های اندونزی، ژاپن، هند، قزاقستان و فلیپین به رقابت پرداختند.

اما ضیغمی نژاد و ایزدیار دو مدال خود را در ۵۰ متر آزاد کلاس S۱۰ هم تکرار کردند و باز هم طلا و نقره گرفتند. در این رقابت سینا ضیغمی‌نژاد با زمان ۲۵.۸۲ و شاهین ایزدیار با زمان ۲۶.۳۲ اول و دوم شدند

شاهین ایزدیار امروز یک مدال برنز هم کسب کرده بود.

همچنین ضیغمی نژاد تاکنون سه مدال طلا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بدست آورده است.