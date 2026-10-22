باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه خبری آمریکایی«دراپ سایت نیوز» ادعا کرد که پنتاگون در حال انتقال نیرو‌های خود به مناطق نزدیک‌تر به مرز ایران است تا برای احتمال آغاز دور جدیدی از عملیات نظامی آماده باشد.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، در این باره مدعی شد: «فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حال آماده‌سازی تمام مقدمات لازم برای ازسرگیری عملیات گسترده نظامی است.»

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که ترامپ در هفت نوبت، عملیات علیه ایران و جنبش انصارالله یمن، موسوم به انصارالله، را «در آخرین لحظه» لغو کرده است.

این منبع به دراپ سایت نیوز گفت که آمریکا عملیات نظامی خود علیه ایران با نام «خشم حماسی» را در شرایطی آغاز کرده بود که هنوز همه تجهیزات و امکانات نظامی مورد نیاز در محل مستقر نشده بودند.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، توقف فوری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، بامداد هشتم ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض مفاد توافق‌های حاصل‌شده درباره تنگه هرمز متهم کرد.

پس از آن، دولت آمریکا عملاً از توقف عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و مسیر اعمال فشار اقتصادی شدیدتر از طریق تشدید تحریم‌ها را دنبال کرد.

منبع: تاس