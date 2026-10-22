رسانه آمریکایی دراپ سایت نیوز مدعی شد آمریکا در حال انتقال نیرو‌ها به نزدیکی ایران برای احتمال رویارویی جدید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پایگاه خبری آمریکایی«دراپ سایت نیوز» ادعا کرد که پنتاگون در حال انتقال نیرو‌های خود به مناطق نزدیک‌تر به مرز ایران است تا برای احتمال آغاز دور جدیدی از عملیات نظامی آماده باشد.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، در این باره مدعی شد: «فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حال آماده‌سازی تمام مقدمات لازم برای ازسرگیری عملیات گسترده نظامی است.»

این مقام آمریکایی همچنین مدعی شد که ترامپ در هفت نوبت، عملیات علیه ایران و جنبش انصارالله یمن، موسوم به انصارالله، را «در آخرین لحظه» لغو کرده است.

این منبع به دراپ سایت نیوز گفت که آمریکا عملیات نظامی خود علیه ایران با نام «خشم حماسی» را در شرایطی آغاز کرده بود که هنوز همه تجهیزات و امکانات نظامی مورد نیاز در محل مستقر نشده بودند.

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن، توقف فوری درگیری‌ها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، پیش‌بینی شده بود.

با این حال، بامداد هشتم ژوئیه، آمریکا حملات گسترده خود علیه ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض مفاد توافق‌های حاصل‌شده درباره تنگه هرمز متهم کرد.

پس از آن، دولت آمریکا عملاً از توقف عملیات نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و مسیر اعمال فشار اقتصادی شدیدتر از طریق تشدید تحریم‌ها را دنبال کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: مرز ایران ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ادعای ترامپ: جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابند
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
الجزیره: آیا روسیه می‌تواند میانجی توافق جدیدی میان ایران و آمریکا شود؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابند
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
هشدار پیونگ یانگ به سئول: کره‌شمالی آماده پاسخ به هرگونه تحریک است
سی‌بی‌اس: حملات یمن هزینه پدافند هوایی عربستان را افزایش داده است
درخواست دوباره ونزوئلا از لندن برای بازگرداندن دارایی‌ها
ترامپ: نشست احتمالی با پوتین و شی باید به خلع سلاح هسته‌ای بپردازد
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
رویترز: آمریکا در حال آماده‌سازی خروج کارکنان سفارتخانه‌های خود در خلیج فارس است
آخرین اخبار
تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی مرز ایران
انصارالله: ارتش عربستان یک قایق تفریحی هندی را هدف قرار داده است
نتانیاهو گزارش مخالفت ترامپ با حمله به ایران را رد کرد
هشدار چین درباره گسترش درگیری‌های خاورمیانه به شاخ آفریقا
الجزیره: آیا روسیه می‌تواند میانجی توافق جدیدی میان ایران و آمریکا شود؟
ریابکوف: حل‌وفصل بحران اوکراین در صدر روابط روسیه و آمریکا قرار دارد
ترامپ: نشست احتمالی با پوتین و شی باید به خلع سلاح هسته‌ای بپردازد
سی‌بی‌اس: حملات یمن هزینه پدافند هوایی عربستان را افزایش داده است
ادعای وال‌استریت ژورنال: واشنگتن پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کند
نماینده کنگره آمریکا: نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان هنوز پایان نیافته است
درخواست دوباره ونزوئلا از لندن برای بازگرداندن دارایی‌ها
هشدار پیونگ یانگ به سئول: کره‌شمالی آماده پاسخ به هرگونه تحریک است
ادعای ترامپ: جنگ اوکراین و جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابند
رویترز: آمریکا در حال آماده‌سازی خروج کارکنان سفارتخانه‌های خود در خلیج فارس است
زلنسکی: امیدواریم مذاکرات جدید با روسیه و آمریکا تا اوایل نوامبر برگزار شود
ادعای ترامپ: از مواضع روسیه و چین در قبال جنگ ایران خرسندیم
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان به شهروندان خود
خودداری معاون ترامپ از اعلام حمایت علنی از نتانیاهو 
آتلانتیک: ترامپ می‌خواهد توافق صلح اوکراین را در نشست گروه ۲۰ نهایی کند
خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با ایران اعمال کرد
لوپن: دولت مکرون کنترل اعتراضات جلیقه‌زرد‌ها را از دست داده است
ویتکاف: مذاکرات درباره اوکراین در سطح فنی ادامه می‌یابد
عراق: بسته‌ شدن گذرگاه الشیب با ایران به دلایل فنی بود
دستیار پوتین: حل و فصل جنگ اوکراین در حال نهایی شدن است
السیسی: حمایت نظامی مصر از عربستان شامل حمله به یمن نمی‌شود
تلگراف: مقامات پنتاگون آماده افشاگری علیه وزیر جنگ ترامپ می‌شوند
ممنوعیت رفت‌وآمد شبانه در چند شهر فرانسه تمدید شد
مالزی استفاده از اپلیکیشن ویز را به‌دلیل ارتباط با رژیم صهیونیستی محدود می‌کند 
انفجار در آتن چهار نفر را زخمی کرد
سومین فرودگاه پرتردد عربستان هدف قرار گرفت