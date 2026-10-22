باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - جلسه قرارگاه نظارت بر بازار شهرستان سروآباد با حضور دادستان، رئیس اداره تعزیرات حکومتی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، اداره صنعت، معدن و تجارت، دامپزشکی، اتاق اصناف و تعاون روستایی، مسائل و چالش‌های مرتبط با نظارت بر بازار و کنترل روند عرضه کالا و خدمات را بررسی کردند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان سروآباد در این جلسه با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، اظهار کرد: تداوم گشت‌های مشترک نظارتی نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات صنفی، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

خرمی افزود: نظارت مستمر بر بازار و تعامل سازنده دستگاه‌های مسئول از اولویت‌های مهم برای ایجاد آرامش در بازار، رعایت حقوق شهروندان و مقابله با تخلفات اقتصادی است.

در پایان این نشست، بر استمرار گشت‌های مشترک نظارتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید شد و تصمیمات لازم برای ارتقای سطح نظارت بر بازار شهرستان سروآباد به تصویب رسید.