\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u067e\u0627\u0631\u0627\u062f\u0648\u0648\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0627\u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0646\u0627\u06af\u0648\u06cc\u0627\u060c \u067e\u0631\u0633\u062a\u0648 \u062d\u0628\u06cc\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628 \u0648\u0632\u0646\u0647 \u06a9\u0644\u0627\u0633 F \u06f3\u06f2\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0631\u06cc\u0641\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0632\u0628\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\u0627\u0648 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u060c \u0628\u0627 \u0631\u06a9\u0648\u0631\u062f \u06f5.\u06f3\u06f3 \u0645\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0631\u0647 \u0634\u062f.